Beda Level, Andrea Iannone Sebut Marc Marquez Tak Punya Sihir seperti Valentino Rossi

MANTAN pembalap MotoGP, Andrea Iannone, memberikan penilaian kritis terhadap sosok Marc Marquez. Meski mengakui bakat luar biasa sang juara dunia delapan kali tersebut, Iannone merasa Marquez masih kekurangan satu elemen penting yang dimiliki oleh para legenda besar seperti Valentino Rossi, yakni sebuah sihir.

1. Perbandingan Karisma dan Gaya Balap

Dalam wawancaranya dengan GPOne, Iannone menegaskan tidak ada yang meragukan kecepatan maupun talenta Marquez di atas lintasan. Namun, bagi pembalap Italia tersebut, kemampuan teknis saja tidak cukup untuk menjadikannya sebagai favorit.

Iannone lebih menyukai tipe pembalap yang memiliki karakter kuat dan kharisma yang unik. Ia pun melihat hal tersebut ada di Valentino Rossi, Kevin Schwantz, dan Marco Lucchinelli.

Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

“Niatnya, tak ada yang meragukan bakatnya dan fakta bahwa dia cepat. Tapi dia bukan favorit saya, karena saya lebih menyukai (Kevin) Schwantz atau (Marco) Lucchinelli, pembalap yang memiliki sihir, sikap, dan karisma, bukan sekadar keterampilan berkendara,” ujar Iannone kepada GPOne, dikutip dari Crash, Juma (26/12/2025).

“Misalnya, saya memikirkan Valentino Rossi. Marquez tidak memberikan kesan yang sama,” tambahnya.