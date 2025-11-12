Hasil Kumamoto Masters 2025: Zaki Ubaidillah Terhenti di Babak 32 Besar Usai Kalah dari Wakil Thailand

KUMAMOTO – Perjuangan tunggal putra Indonesia, Moh. Zaki Ubaidillah, di Kumamoto Masters 2025 harus terhenti di babak 32 besar. Pemain yang akrab disapa Ubed itu takluk di tangan wakil Thailand, Panitchaphon Teeratsakul, melalui pertarungan sengit tiga gim dengan skor akhir 21-17, 19-21, dan 10-21.

Jalannya Pertandingan

Zaki Ubaidillah mendapatkan perlawanan sengit dari Teeratsakul pada laga yang berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Rabu (12/11/2025) sore WIB. Meskipun sempat tertinggal 4-7 di awal, Ubed berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 10-10 sebelum akhirnya tertinggal tipis 10-11 saat interval.

Usai jeda, kedua pemain kembali beradu ketangguhan. Ubed menunjukkan comeback yang apik, membalikkan keadaan menjadi unggul 17-16, dan pada akhirnya menutup gim pertama dengan kemenangan 21-17 atas Teeratsakul.

Memasuki gim kedua, Ubed langsung tancap gas. Pemain Pelatnas PBSI itu mencuri poin demi poin dari Teeratsakul hingga unggul jauh 9-4.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

Meskipun pemain Thailand tersebut mampu memangkas jarak menjadi 9-10, Ubed lagi-lagi tertinggal tipis 10-11 saat jeda. Namun, selepas interval, gim kedua berjalan dramatis.