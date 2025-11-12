Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Kumamoto Masters 2025: Zaki Ubaidillah Terhenti di Babak 32 Besar Usai Kalah dari Wakil Thailand

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |17:20 WIB
Hasil Kumamoto Masters 2025: Zaki Ubaidillah Terhenti di Babak 32 Besar Usai Kalah dari Wakil Thailand
Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUMAMOTO – Perjuangan tunggal putra Indonesia, Moh. Zaki Ubaidillah, di Kumamoto Masters 2025 harus terhenti di babak 32 besar. Pemain yang akrab disapa Ubed itu takluk di tangan wakil Thailand, Panitchaphon Teeratsakul, melalui pertarungan sengit tiga gim dengan skor akhir 21-17, 19-21, dan 10-21.

Jalannya Pertandingan

Zaki Ubaidillah mendapatkan perlawanan sengit dari Teeratsakul pada laga yang berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Rabu (12/11/2025) sore WIB. Meskipun sempat tertinggal 4-7 di awal, Ubed berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 10-10 sebelum akhirnya tertinggal tipis 10-11 saat interval.

Usai jeda, kedua pemain kembali beradu ketangguhan. Ubed menunjukkan comeback yang apik, membalikkan keadaan menjadi unggul 17-16, dan pada akhirnya menutup gim pertama dengan kemenangan 21-17 atas Teeratsakul.

Memasuki gim kedua, Ubed langsung tancap gas. Pemain Pelatnas PBSI itu mencuri poin demi poin dari Teeratsakul hingga unggul jauh 9-4.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)
Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

Meskipun pemain Thailand tersebut mampu memangkas jarak menjadi 9-10, Ubed lagi-lagi tertinggal tipis 10-11 saat jeda. Namun, selepas interval, gim kedua berjalan dramatis.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183916/gregoria_mariska_tunjung-XYu8_large.jpg
Penyebab Gregoria Mariska Tunjung Tetap Bahagia meski Gagal Juarai Kumamoto Masters 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183885/gregoria_mariska_tunjung_harus_puas_menjadi_runner_up_kumamoto_masters_2025_super_500-B1CD_large.jpg
Hasil Final Kumamoto Masters 2025: Gregoria Mariska Harus Puas Jadi Runner up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183866/simak_rekor_pertemuan_gregoria_mariska_vs_ratchanok_intanon-2rK9_large.jpg
Head to Head Gregoria Mariska vs Ratchanok Intanon Jelang Final Kumamoto Masters 2025, Siapa Unggul?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183831/jadwal_siaran_langsung_final_kumamoto_masters_2025_sudah_diketahui-LGAr_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Final Kumamoto Masters 2025: Gregoria Mariska vs Ratchanok Intanon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183818/gregoria_mariska_tunjung_dan_ratchanok_intanon-D1sH_large.jpg
Adu Ranking Gregoria Mariska vs Ratchanok Intanon Jelang Final Kumamoto Masters 2025, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183817/gregoria_mariska_tunjung-kwL6_large.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Rebut Gelar Juara Kumamoto Masters 2025?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement