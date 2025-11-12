Hasil Kumamoto Masters 2025: Gregoria Mariska Menang Comeback Lawan Wakil Taiwan, Tembus 16 Besar!

HASIL Kumamoto Masters 2025 sudah diketahui. Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, sukses merebut kemenangan atas wakil Taiwan, Hung Yi Ting, di babak 32 besar.

Gregoria menang comeback lewat pertarungan tiga gim dengan skor 17-21, 21-9, dan 21-18. Duel seru itu tersaji di di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Rabu (12/11/2025) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Gregoria memulai permainan dengan baik. Tunggal putri Pelatnas PBSI Cipayung itu unggul 11-8 atas wakil Taiwan tersebut.

Namun usai jeda, Gregoria kehilangan fokus. Yi Ting berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 17-14. Lebih dari itu, dia berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 21-17.

Di gim kedua, Gregoria kembali memulainya dengan baik. Poin demi poin berhasil dia dapatkan hingga unggul telak 8-1. Gregoria pun unggul lebih dulu di interval gim kedua dengan skor 11-6.