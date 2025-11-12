Hasil Kumamoto Masters 2025: Kejutan, Ni Kadek Dhinda Bikin Busanan Ongbamrungphan Angkat Koper di Babak Pertama!

HASIL Kumamoto Masters 2025 menarik diulas. Hasil mengejutkan berhasil diraih pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi.

Kadek Dhinda berhasil melesat ke babak 16 besar Kumamoto Masters 2025. Kepastian itu didapat usai dirinya mengalahkan jagoan tunggal putri Thailand, Busanan Ongbamrungphan.

Duel seru tersaji di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang pada Rabu (12/11/2025) siang WIB. Dhinda sukses memenangkan laga dalam pertarungan sengit tiga gim dengan skor 21-15, 13-21, dan 23-21.

Jalannya Pertandingan

Dhinda langsung merepotkan Busanan di awal pertandingan gim pertama. Tunggal putri berusia 19 tahun itu berhasil membuat Busanan melalui reli-reli panjang untuk mendapatkan poin.

Jual beli serangan terjadi menjelang jeda interval gim pertama. Pada jeda interval gim pertama, Busanan tetap unggul dengan skor tipis 11-10.

Setelah itu, Dhinda bermain agresif untuk mengejar ketertinggalan. Hasilnya manis, dia berhasil mengunci kemenangan atas Busanan pada gim pertama dengan skor 21-15.