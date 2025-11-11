HASIL Kumamoto Masters 2025 menarik diulas. Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, berhasil melaju ke babak utama.
Kepastian itu didapat Ubed -sapaan akrab Zaki Ubaidillah- setelah mereka menang atas wakil Jepang, Koo Takahashi. Main di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Selasa (11/11/2025) pagi WIB, dia menang usai bertarung sengit rubber game dengan skor 21-16, 13-21, dan 21-17.
Ubed mendapat perlawanan ketat dari Koo Takahashi di gim pertama. Hal itu membuatnya tidak mudah mendapatkan poin dari lawan.
Zaki pun tertinggal hingga usai jeda interval dengan skor 13-15. Dia terus berada di bawah tekanan lawan.
Zaki akhirnya harus mengakui ketangguhan Koo Takahashi di gim pertama. Dia takluk dengan skor 21-16.