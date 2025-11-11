Hasil Kumamoto Masters 2025: Sikat Wakil Tuan Rumah, Moh Zaki Ubaidillah Maju ke Babak Utama

HASIL Kumamoto Masters 2025 menarik diulas. Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, berhasil melaju ke babak utama.

Kepastian itu didapat Ubed -sapaan akrab Zaki Ubaidillah- setelah mereka menang atas wakil Jepang, Koo Takahashi. Main di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Selasa (11/11/2025) pagi WIB, dia menang usai bertarung sengit rubber game dengan skor 21-16, 13-21, dan 21-17.

Jalannya Pertandingan

Ubed mendapat perlawanan ketat dari Koo Takahashi di gim pertama. Hal itu membuatnya tidak mudah mendapatkan poin dari lawan.

Zaki pun tertinggal hingga usai jeda interval dengan skor 13-15. Dia terus berada di bawah tekanan lawan.

Zaki akhirnya harus mengakui ketangguhan Koo Takahashi di gim pertama. Dia takluk dengan skor 21-16.