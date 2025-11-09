Ni Kadek Dhinda Tatap Kumamoto Masters 2025 Setelah Terhenti di Semifinal Korea Masters 2025

TUNGGAL Putri Indonesia Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi siap berbenah usai gagal berjaya di Korea Masters 2025. Pebulu tangkis 19 tahun ini siap memperbaiki sejumlah Kelemahan demi mendapatkan hasil lebih baik di ajang terdekat, yakni Kumamoto Masters 2025 yang digelar di Jepang pada 11 hingga 16 November 2025.

1. Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi Terhenti di Semifinal Korea Masters 2025

Ni Kadek Dhinda terhenti di semifinal Korea masters 2025. Ia kalah dari wakil Taiwan, Chiu Pin-chian, dengan skor 21-19, 19-21, dan 8-21 pada Sabtu, 8 November 2025.

Ni Kadek Dhinda tembus semifinal Korea Masters 2025. (Foto: Humas PP PBSI)

Ia pun mendapatkan pengalaman setelah melaju ke semifinal Korea Masters 2925. Pengalaman itu pun menjadi bekal buatnya agar terus berkembang lebih baik lagi.

"Senang bisa dikasih kesempatan buat melangkah ke babak semifinal. Evaluasi di dari Korea Masters 2025, musuhnya kuat-kuat dan gak gampang mati jadi saya mau kuatin lagi dari fisiknya, variasi pukulan dan power," kata Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Minggu (9/11/2025)..

"Karena kalau hanya mengandalkan fisik saja akan susah kalau ada di level ini," tambahnya.