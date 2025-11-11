Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daftar Wakil Indonesia di Hari Pertama Kumamoto Masters 2025: Apriyani/Fadia dan Zaki Ubaidillah Ditantang Wakil Tuan Rumah!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |08:48 WIB
Daftar Wakil Indonesia di Hari Pertama Kumamoto Masters 2025: Apriyani/Fadia dan Zaki Ubaidillah Ditantang Wakil Tuan Rumah!
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

DAFTAR wakil Indonesia di hari pertama Kumamoto Masters 2025 menarik diulas. Sejumlah wakil Tanah Air siap mulai perjalanan, di antaranya ada Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Ya, ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 500, yakni Kumamoto Masters 2025, mulai berlangsung hari ini, Selasa (11/11/2025). Ada dua wakil Tanah Air yang akan berlaga hari ini di Kumamoto Prefectural Gymnasium.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia. (Foto: PBSI)

1. Apriyani/Fadia Tantang Wakil Jepang

Salah satu wakil Indonesia yang akan tampil hari ini adalah Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Mereka akan melawan wakil Jepang, Sayaka Hirota/Haruna Konishi.

Apriyani/Fadia perlu waspadai lawan meski baru diduetkan. Sebab, Sayaka Hirota adalah pemain berpengalaman Jepang di sektor ganda putri.

Sayaka Hirota sudah merebut banyak gelar bergengsi lewat duet dengan pemain lain sebelumnya. Di antaranya, merebut 3 medali perak di Kejuaraan Dunia 2017, 2018, dan 2019 bersama Yuki Fukushima. Lalu, juara Asia 2018 dan 2023 bersama Yuki Fukushima.

Di turnamen BWF World Tour, Sayaka pun sukses merebut banyak gelar bergengsi bersama Yuki Fukushima. Di antaranya, ada German Open, Indonesia Open, Japan Open, Denmark Open, Hong Kong Open, Malaysia Open, All England, China Open, dan masih banyak lagi lainnya.

Kini, Sayaka Hirota dapat rekan duet baru yang lebih muda. Diketahui Haruna Konishi lahir pada 28 April 2000.

Menarik menantikan laga ini. Apalagi, Apriyani/Fadia juga baru saja kembali berduet usai dijajal main dengan beberapa pemain lain.

 

Halaman:
1 2
