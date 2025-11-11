Perlahan Bangkit, Marco Bezzecchi Akui Masih Jauh dari Level Marc Marquez di MotoGP 2025

PORTIMAO – Paruh kedua musim MotoGP 2025 menjadi momentum kebangkitan Marco Bezzecchi dan Aprilia Racing. Namun, sang pembalap dengan jujur mengakui levelnya masih jauh dari Marc Marquez dan Alex Marquez.

Bezzecchi jadi salah satu bintang di MotoGP 2025 terutama memasuki paruh kedua. Ia memang sempat bikin kejutan dengan menjadi pemenang di MotoGP Inggris 2025.

Marco Bezzecchi memenangi balapan MotoGP Inggris 2025 (Foto: Instagram/@marcobez72)

Namun, ketika itu performa Bezzecchi dan Aprilia masih angin-anginan. Konsistensi mulai tampak pada parah kedua musim di mana pria asal Italia itu bisa beberapa kali jadi pesaing Marc Marquez.

1. Paruh Kedua MotoGP 2025

Puncaknya, Bezzecchi meraih kemenangan dengan dominan di Sprint Race MotoGP Australia 2025 dan balapan utama MotoGP Portugal 2025. Ia dianggap mulai bisa mengejar Marquez bersaudara.

Soal yang satu ini, Bezzecchi menyebut Aprilia bekerja keras untuk meningkatkan performa motor RS-GP dari hari ke hari. Hal itu membantunya untuk semakin percaya dengan tunggangannya.

“Anggap saja kami bisa terus meningkat dari hari ke hari. Tentu saja, saya selalu percaya dengan proyek ini dan percaya diri dengan motor RS-GP,” papar Bezzecchi, mengutip dari Crash, Selasa (11/11/2025).