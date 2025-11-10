Alex Marquez Kirim Peringatan ke Ducati Usai Kalah Saing dari Marco Bezzecchi di MotoGP Portugal 2025

PORTIMAO – Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, memberi peringatan kepada Ducati usai kalah saing dari Marco Bezzecchi di MotoGP Portugal 2025. Dalam balapan itu, Marco Bezzecchi tampil dominasn.

Menurut Alex, Aprilia Racing akan menjadi penantang serius dalam perburuan gelar di musim depan. Karena itu, Ducati mesti waspada.

1. Alex Marquez Gagal Juara

Bezzecchi berhasil merebut podium pertama MotoGP Portugal 2025 usai tampil dominan di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, Minggu 9 November 2025. Dia mengamankan posisi teratas dengan mengasapi Alex, dan Pedro Acosta.

Kesuksesan Bezzecchi itu membuat Alex menyebut Aprilia akan menjadi pesaing perebutan gelar juara dunia pada musim depan. Sinyal itu sudah jelas dipancarkan oleh Aprilia pada performanya sepanjang musim ini.

“Apakah kamu pikir Aprilia bisa bersaing memperebutkan gelar dunia tahun depan? Saya rasa tahun ini mereka sebenarnya sudah bisa melakukannya,” kata Alex, dipetik dari Motosan, Senin (10/11/2025).

“Sejak awal musim, mereka sangat kompetitif, meski dengan dua pebalap baru seperti Marco dan Jorge. Marco tampil cepat dan konsisten, sementara Jorge, setelah cedera, mulai menemukan kembali ritmenya,” sambungnya.