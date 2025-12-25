Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Perjuangan Gregoria Mariska Lawan Vertigo: Dari Jatuh Bangun hingga Pesan Menyentuh untuk Mikha Angelo

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |18:00 WIB
Kisah Perjuangan Gregoria Mariska Lawan Vertigo: Dari Jatuh Bangun hingga Pesan Menyentuh untuk Mikha Angelo
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
A
A
A

TAHUN 2025 menjadi periode yang penuh ujian fisik dan mental bagi tunggal putri andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. Di balik prestasinya sebagai peraih perunggu Olimpiade Paris 2024, atlet bulu tangkis berusia 26 tahun ini harus bergelut dengan kondisi kesehatan yang serius.

Melalui unggahan menyentuh di Instagram pribadinya pada 23 Desember 2025, Gregoria membagikan betapa beratnya hari-hari yang ia lalui akibat serangan vertigo yang tak terduga.

1. Badai Cedera dan Rentetan Turnamen yang Terlewat

Masalah kesehatan Gregoria mulai mencuat secara signifikan pada April 2025, yang memaksanya absen dari skuad Piala Sudirman. Meski sempat membaik pada akhir Mei dan mencoba kembali ke lapangan dengan penampilan baru berambut pendek, kondisi fisiknya tetap naik turun.

Puncaknya terjadi pada September 2025, di mana Gregoria terpaksa mundur dari China Masters dan Korea Open. Padahal, saat itu Gregoria sudah menginjakkan kaki di Shenzhen, China.

Namun, rasa pening hebat yang datang tiba-tiba membuatnya tidak stabil. Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, mengambil keputusan tegas untuk memulangkan Gregoria ke Jakarta demi perawatan intensif.

Gregoria Mariska Tunjung
Gregoria Mariska Tunjung

Tak berhenti di situ, pada November 2025, setelah berjuang hingga final di Kumamoto Masters, ia kembali ditarik dari Australia Open karena faktor kebugaran yang belum pulih total. Perjalanan jauh antarnegara dinilai terlalu berisiko bagi pemulihan syaraf dan fisiknya.

2. Titik Terendah

Dalam pengakuannya, Gregoria menggambarkan vertigo yang dialaminya sebagai kondisi yang sangat menyiksa. Ia bercerita bagaimana gerakan sekecil apa pun bisa memperparah keadaan hingga membuatnya terjatuh berkali-kali.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/40/3191685/wang_chi_lin-UqAc_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Peraih Emas Olimpiade Wang Chi-lin yang Ngamuk Usai Tandem Cedera di BWF World Tour Finals 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/40/3191591/simak_respons_berkelas_an_se_young_usai_pecahkan_3_rekor_gila_di_bwf_world_tour_2025-qChi_large.jpg
Respons Berkelas An Se Young Usai Pecahkan 3 Rekor Gila di BWF World Tour 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/40/3191477/an_se_young-SdBo_large.jpg
Segini Hadiah Fantastis Uang yang Diperoleh Pebulu Tangkis An Se Young Sepanjang Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/40/3191455/an_se_young-ow15_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Pernah Kalahkan An Se Young di 2025, Nomor 1 Jagoan dari China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/40/3191390/ester_nurumi_tri_wardoyo-jBHZ_large.jpg
Sudah Sembuh, Atlet Bulu Tangkis Daniel Marthin dan Ester Nurumi Segera Kembali ke Lapangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/40/3191376/rian_ardianto_bersama_rahmat_hidayat-Jway_large.jpg
Komentar Rian/Rahmat Usai Amankan Gelar Perdana sebagai Pasangan Baru di Astana International Challenge 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement