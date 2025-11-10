Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alex Marquez Ungkap Keganasan Marco Bezzecchi Usai Menang di MotoGP Portugal 2025: Dia Sangat Cepat!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |10:45 WIB
Alex Marquez Ungkap Keganasan Marco Bezzecchi Usai Menang di MotoGP Portugal 2025: Dia Sangat Cepat!
Marco Bezzecchi, Alex Marquez, dan Pedro Acosta kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PORTIMAO – Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, harus puas menjadi runner-up pada MotoGP Portugal 2025. Dia pun mengakui kecepatan Marco Bezzecchi pada balapan tersebut.

Menurut Alex, Bezzecchi jalani balapan dengan sangat cepat di MotoGP Portugal 2025. Dia bahkan kesulitan saingi Bezzecchi yang akhirnya keluar sebagai pemenang.

Alex Marquez memimpin Marc Marquez di MotoGP Catalunya 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

1. Kalah Saing

Bezzecchi tampil dominan selama 25 lap pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, Minggu 9 November 2025. Alhasil, pembalap Aprilia Racing itu merebut podium pertama dengan mengasapi Alex Marquez dan Pedro Acosta.

Alex pun mengakui Bezzecchi tampil sangat cepat. Adik dari Marc Marquez itu bahkan telah mengambil berbagai risiko dalam balapan tersebut, namun tetap saja tidak bisa meredam pembalap asal Italia itu.

“Kami tidak cukup cepat untuk bisa mengalahkannya. Marco menjalani balapan yang sangat cepat, dan sejak awal saya harus memacu motor di batas maksimal. Saya berusaha keras agar tidak kehilangan jarak dengannya, dan saya memutuskan untuk mengambil risiko karena tidak ada yang perlu saya khawatirkan,” kata Alex, dilansir dari Motosan, Senin (10/11/2025).

 

Halaman:
1 2
