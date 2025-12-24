Kisah Perjuangan Intan Violine, Ratu Jalan Cepat Indonesia yang Kini Bidik Olimpiade Usai Raih Emas SEA Games 2025

BANGKOK – Bintang atletik Indonesia, Intan Violine Puspita, menegaskan kesuksesannya meraih podium tertinggi di SEA Games 2025 bukanlah akhir dari segalanya. Setelah mendominasi nomor 20 kilometer jalan cepat putri di Thailand, atlet berbakat ini langsung memasang target ambisius untuk membawa nama Merah Putih bersinar di panggung Olimpiade Los Angeles 2028 mendatang.

Intan yang bertanding di Run Happy and Healthy Bike Lane, Bangkok, tampil sebagai yang tercepat dengan waktu 1 jam 46 menit 52 detik. Prestasi medali emas tersebut menunjukkan performanya meningkat karena dalam edisi sebelumnya mencatatkan medali perak.

"Prestasi saya di SEA Games 2025 Thailand akan menjadi pemacu semangat saya untuk ke depan bisa meraih prestasi lebih baik lagi. Salah satu yang menjadi mimpi saya adalah di ajang Olimpiade," kata Intan dalam keterangannya, Rabu (24/12/2025).

1. Awal Karier dan Lonjakan Prestasi

Putri pasangan Lim Yap Dharmananda dan Iriana, Violine Intan Puspita, pertama kali mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) pada tahun 2021. Akan tetapi, saat itu dia belum mampu berprestasi.

Intan Violin Sabet Medali Emas Jalan Cepat SEA Games

Pada tahun 2022, Violine mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam karier olahraga jalan cepatnya. Itu ditandai dengan keberhasilannya meraih juara di beberapa perlombaan bergengsi, seperti Jateng Open, Kejuaraan Nasional Senior, dan POMNAS.