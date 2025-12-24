Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Perjuangan Intan Violine, Ratu Jalan Cepat Indonesia yang Kini Bidik Olimpiade Usai Raih Emas SEA Games 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |21:22 WIB
Kisah Perjuangan Intan Violine, Ratu Jalan Cepat Indonesia yang Kini Bidik Olimpiade Usai Raih Emas SEA Games 2025
Atlet jalan cepat Indonesia, Intan Violine. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

BANGKOK – Bintang atletik Indonesia, Intan Violine Puspita, menegaskan kesuksesannya meraih podium tertinggi di SEA Games 2025 bukanlah akhir dari segalanya. Setelah mendominasi nomor 20 kilometer jalan cepat putri di Thailand, atlet berbakat ini langsung memasang target ambisius untuk membawa nama Merah Putih bersinar di panggung Olimpiade Los Angeles 2028 mendatang.

Intan yang bertanding di Run Happy and Healthy Bike Lane, Bangkok, tampil sebagai yang tercepat dengan waktu 1 jam 46 menit 52 detik. Prestasi medali emas tersebut menunjukkan performanya meningkat karena dalam edisi sebelumnya mencatatkan medali perak.

"Prestasi saya di SEA Games 2025 Thailand akan menjadi pemacu semangat saya untuk ke depan bisa meraih prestasi lebih baik lagi. Salah satu yang menjadi mimpi saya adalah di ajang Olimpiade," kata Intan dalam keterangannya, Rabu (24/12/2025).

1. Awal Karier dan Lonjakan Prestasi

Putri pasangan Lim Yap Dharmananda dan Iriana, Violine Intan Puspita, pertama kali mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) pada tahun 2021. Akan tetapi, saat itu dia belum mampu berprestasi.

Intan Violin Sabet Medali Emas Jalan Cepat SEA Games 2023
Intan Violin Sabet Medali Emas Jalan Cepat SEA Games

Pada tahun 2022, Violine mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam karier olahraga jalan cepatnya. Itu ditandai dengan keberhasilannya meraih juara di beberapa perlombaan bergengsi, seperti Jateng Open, Kejuaraan Nasional Senior, dan POMNAS.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191659/emilia_nova-2h4p_large.jpg
Ini Alasan Tim Atletik Indonesia Mampu Sumbang Banyak Medali di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191588/kontingen_indonesia_mampu_melampaui_target_80_emas_di_sea_games_2025-PsJx_large.jpeg
SEA Games 2025: Lampaui Target 80 Emas, Indonesia Tunjukkan Konsistensi Prestasi Atlet Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191571/aksi_robi_syianturi_melelang_sepatu_bersejarahnya_di_sea_games_2025_mendapat_perhatian_raffi_ahmad-Y1iK_large.jpg
Atlet Lari Robi Syianturi Lelang Sepatu untuk Korban Bencana Sumatera, Dibeli Raffi Ahmad Rp150 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/40/3191523/pp_pelti_mengguyur_bonus_senilai_rp700_juta_bagi_tim_tenis_indonesia_usai_berprestasi_di_sea_games_2025-tS0A_large.jpeg
Tenis Indonesia Sabet 3 Emas dan 6 Perunggu di SEA Games 2025, PP Pelti Guyur Bonus Rp 700 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/43/3191424/emilia_nova-w9Ht_large.jpg
Kemenpora Pastikan Bonus SEA Games 2025 Segera Cair Sesuai Arahan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/43/3191406/timnas_indonesia_u_22-5ceB_large.jpg
Gagal di SEA Games 2025, Timnas Indonesia U-22 dan Sejumlah Cabor Terancam Sanksi Kemenpora
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement