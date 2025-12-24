Advertisement
SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Peraih Emas Olimpiade Wang Chi-lin yang Ngamuk Usai Tandem Cedera di BWF World Tour Finals 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |17:48 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Peraih Emas Olimpiade Wang Chi-lin yang Ngamuk Usai Tandem Cedera di BWF World Tour Finals 2025
Wang Chi-lin kala berlaga. (Foto: Instagram/@chilinwang)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis peraih emas Olimpiade, Wang Chi-lin, menarik diulas. Dia ngamuk usai tandem mainnya cedera di BWF World Tour Finals 2025.

Wang Chi-lin keluhkan karpet yang digunakan dalam arena pertandingan BWF World Tour Finals 2025. Sebab menurut pebulu tangkis kebanggaan Taiwan itu, karpet yang dipakai licin hingga sudah banyak pemain jadi korban.

Biodata dan Agama Wang Chi-Lin

1. Tandem Jadi Korban

Ya, insiden dialami rekan bermain Wang Chin-lin, Qiu Xiangjie, saat berlaga di BWF World Tour Finals 2025 pada akhir pekan lalu. Dia terpeleset saat bertanding melawan wakil Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, di laga terakhir fase grup.

Akibatnya, Qiu Xiangjie mengalami cedera lutut kanan. Lebih pahitnya lagi, duet Wang/Qiu pun akhirnya harus tersingkir karena kalah dari Sabar/Reza dengan skor 21-19, 20-22, dan 21-15.

2. Ngamuk

Usai pertandingan itu, Wang Chi-lin mengamuk. Dia sampaikan keluh kesahnya lewat unggahan di media sosial resminya.

Wang Chi-lin sebut karpet yang dipakai berlaga di BWF World Tour Finals 2025 sudah memakan banyak korban. Sebelum Wang Chi-lin, pemain tuan rumah, yakni Li Shi Feng, sudah lebih dahulu cedera hingga bahkan harus meninggalkan lapangan bertanding menggunakan kursi roda.

"Tempat ini telah ‘menewaskan’ dua orang lagi. Mereka terluka dan bahkan tidak diizinkan untuk mengeluh,” ujar Wang Chi-lin, dikutip dari akun X resminya.

“Saya harap semua atlet dapat menyelesaikan kompetisi dengan sehat,” lanjutnya.

"Matras ini selalu seperti ini; sangat berbahaya bagi para atlet. Saya harap mereka menyadari masalah ini,” jelas Wang Chi-lin.

 

Halaman:
1 2
