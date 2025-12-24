Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Respons Berkelas An Se Young Usai Pecahkan 3 Rekor Gila di BWF World Tour 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |10:11 WIB
Respons Berkelas An Se Young Usai Pecahkan 3 Rekor Gila di BWF World Tour 2025
Simak respons berkelas An Se Young usai pecahkan 3 rekor gila di BWF World Tour 2025 (Foto: Instagram/@a_sy_2225)
A
A
A

RESPONS berkelas ditunjukkan An Se Young usai memecahkan 3 rekor gila di sepanjang BWF World Tour 2025. Sebab, ia memilih untuk merendah.

An sukses menjadi juara BWF World Tour Finals 2025. Di babak final, ia mengalahkan Wang Zhi Yi dengan skor 21-13, 18-21, dan 21-10 di Hangzhou, China, Minggu 22 Desember.

1. Pecahkan 3 Rekor

An Se-young beraksi di Indonesia Open 2024 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Keberhasilan itu membuat An memecahkan 3 rekor sekaligus. Salah satunya adalah rataan kemenangan terbaik dengan 94,8%! Ia bahkan hanya kalah 4 kali dalam 77 pertandingan sepanjang 2025.

Belum lagi, An memiliki 11 titel juara di berbagai level mulai Super 300, Super 500, Super 750, dan Super 1000. Hanya satu kali saja An kalah di final yang sayangnya terjadi di depan pendukung sendiri pada Korea Open 2025.

Kemudian, An memecahkan rekor jumlah hadiah uang terbanyak dalam 1 tahun kalender. Ia meraup total USD1 juta (setara Rp16 miliar) sepanjang tahun ini.

2. Respons Berkelas

Melihat deretan rekor itu, An layak untuk menyombongkan diri. Namun, perempuan berpaspor Korea Selatan itu justru menunjukkan respons berkelas.

 

