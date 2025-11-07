Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Peringatan Aprilia untuk Jorge Martin: Siap-Siap Menderita di Awal MotoGP 2026!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |01:01 WIB
Peringatan Aprilia untuk Jorge Martin: Siap-Siap Menderita di Awal MotoGP 2026!
Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin. (Foto: Instagram/89jorgemartin)
A
A
A

PORTIMAO – Aprilia Racing memberikan peringatan keras kepada pembalap andalan, Jorge Martin, jelang MotoGP 2026. Direktur Teknis Aprilia, Fabiano Sterlacchini, menyebut Martin harus menerima penderitaan di awal musim setelah masa adaptasi yang terganggu parah akibat cedera sepanjang tahun 2025.

Sang Juara dunia MotoGP 2024 tersebut hanya mampu berkompetisi dalam enam dari 20 grand prix yang telah digelar tahun 2025 ini. Martin harus menepi dari lintasan akibat empat cedera besar yang dideritanya sejak pra-musim.

Akibatnya, pembalap asal Spanyol ini memiliki waktu yang sangat minim untuk beradaptasi dengan motor RS-GP. Padahal, motor Aprilia tersebut telah terbukti sebagai kuda besi yang kompetitif di tangan rekan satu timnya, Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez.

Namun, nyatanya hasil terbaik Martin sejauh ini adalah finis di posisi keempat saat mentas di MotoGP Hungaria 2025. Situasi Martin semakin diperparah di Jepang ketika ia mengalami patah bahu setelah bertabrakan dengan Bezzecchi di sesi sprint. Cedera ini memaksanya absen hingga seri penutup di Valencia.

1. Proses Belajar yang Terhenti

Jorge Martin alami kecelakaan pada Tes Pramusim MotoGP 2025 di Malaysia (Foto: MotoGP)
Jorge Martin alami kecelakaan pada Tes Pramusim MotoGP 2025 di Malaysia (Foto: MotoGP)

Fabiano Sterlacchini mengakui bahwa situasi yang dialami Jorge Martin sangat sulit, terutama karena proses pembelajarannya terpotong berkali-kali oleh cedera.

“Situasi Jorge Martin, jelas, ini merupakan jalur yang cukup sulit karena kami mengalami beberapa kali pemberhentian dalam proses pembelajaran,” kata Sterlacchini kepada situs resmi MotoGP, Jumat (7/11/2025).

Kesulitan ini semakin bertambah karena saat Martin kembali ke lintasan, performa Marco Bezzecchi sedang berada dalam kondisi puncak. Bagi seorang pembalap yang sangat berbakat dan berstatus juara dunia, Sterlacchini memahami tidak mudah menerima kenyataan bahwa ia harus berjuang hanya untuk kembali ke performa terbaik.

 

Halaman:
1 2
