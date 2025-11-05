Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alex Marquez Berpeluang Curi Hadiah Spesial dari Marc Marquez di MotoGP 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |18:31 WIB
Alex Marquez Berpeluang Curi Hadiah Spesial dari Marc Marquez di MotoGP 2025
Alex Marquez boleh saja kalah dari Marc Marquez dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2025 (Foto: MotoGP)
ALEX Marquez boleh saja kalah dari Marc Marquez dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2025. Namun, untuk hadiah spesial ini, pembalap tim Gresini Racing itu berpeluang mengalahkan sang kakak!

Marc Marquez sudah memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025 sejak September silam. Finis kedua di MotoGP Jepang 2025 membuat perolehan poinnya tak akan bisa dikejar Alex Marquez.

1. BMW M Award 2025

BMW M Owner Indonesia

Sang anak bungsu pun harus puas menjadi runner up MotoGP 2025. Capaian itu dipastikan dengan memenangi balapan di MotoGP Malaysia 2025 dua pekan silam.

Kendati kalah dalam perburuan gelar juara dunia, Alex Marquez bisa menang atas Marc Marquez untuk hadiah spesial. Ia diuntungkan dengan absennya pembalap tim Ducati Lenovo itu hingga akhir musim.

Hadiah yang dimaksud adalah satu unit mobil BMW M Series! Kendaraan mewah itu akan diberikan kepada pembalap MotoGP dengan hasil kualifikasi terbaik dalam satu musim kejuaraan dunia.

Pabrikan mobil asal Jerman itu memang jadi salah satu mitra MotoGP. Kolaborasi keduanya menghasilkan BMW M Award yang dianugerahkan kepada pembalap dengan poin kualifikasi terbaik sejak 2003.

Juara dunia MotoGP tak selalu berhasil membawa pulang satu unit BMW M terbaru. Musim lalu misalnya, Jorge Martin yang menjadi kampiun harus merelakan kendaraan mewah itu jatuh ke tangan Francesco Bagnaia.

 

Telusuri berita Sport lainnya
