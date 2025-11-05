Kisah Nekat Gresini Racing saat Rekrut Marc Marquez di MotoGP 2024, Tidak Punya Rencana Cadangan

KISAH unik datang dari tim Gresini Racing saat merekrut Marc Marquez di MotoGP 2024. Sang manajer tim, Michele Masini, mengaku tidak punya rencana cadangan kala itu.

Beruntungnya Marquez menerima pinangan Gresini. Dia mengambil langkah mengejutkan dalam kariernya karena pindah dari tim pabrikan ke satelit.

1. Rekrut Marc Marquez

Sebagaimana diketahui, Gresini Racing secara mengejutkan mendatangkan Marquez dari Honda pada MotoGP 2024. Kehadiran pembalap berjuluk Baby Alien itu sekaligus membuat mereka diperkuat oleh Marquez bersaudara.

Di balik kehadiran Marquez ke Gresini Racing pada 2024, Masini mengakui bahwa pihaknya sama sekali tidak memiliki rencana cadangan. Untungnya, pembicaraan dengan Baby Alien berjalan lancar sehingga mereka tidak pusing mencari sosok pembalap lain.

“Ketika kami mulai membicarakannya, sepertinya memang ada peluang, tetapi kami tahu kami harus berurusan dengan Honda terlebih dahulu,” ucap Masini, dilansir dari Crash, Rabu (5/11/2025).

“Risiko bagi kami cukup besar, tapi kami tidak pernah benar-benar mempertimbangkan plan B. Pada akhirnya, semua hal berjalan sempurna, seolah planet-planet sejajar, dan proyek ini bisa dimulai,” sambungnya.