HOME SPORTS MOTOGP

Diogo Moreira Sering Latihan Bareng Marquez Bersaudara, Langsung Menggila saat Debut di MotoGP 2026?

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |00:05 WIB
Diogo Moreira kala berlatih bersama Marc Marquez . (Foto: Instagram)
Diogo Moreira kala berlatih bersama Marc Marquez . (Foto: Instagram)
SOSOK Diogo Moreira menarik diulas. Sebab, pembalap rookie di MotoGP 2026 ini ternyata sering berlatih bareng Marquez bersaudara.

Akankah ini jadi modal positif untuknya untuk debut di MotoGP musim depan? Apakah Diogo Moreira akan langsung tampil menggila?

Diogo Moreira

1. Diogo Moreira Debut di MotoGP 2026

Ya, Diogo Moreira resmi direkrut LCR Honda untuk MotoGP 2026. Pembalap asal Brasil ini telah membuat heboh di kelas lebih kecil dalam beberapa tahun terakhir karena kiprah manisnya.

Bahkan, Moreira pernah menang di Sirkuit Mandalika pada kelas Moto3 2023. Tahun ini, pembalap berusia 21 tahun itu tampil apik bersama Italtrans Racing Team.

Di Moto2 2025, Diogo Moreira sudah mengemas tiga kemenangan. Dia pun kini ada di puncak klasemen sementara Moto2 2025.

 

