Ada Peran Krusial Gigi DallIgna dalam Kesuksesan Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2025

PENGAMAT MotoGP, Manuel Pecino, mengatakan ada peran krusial manajer Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, dalam kesuksesan Marc Marquez di MotoGP 2025. Diketahui, Marquez sukses menjadi juara dunia MotoGP 2025.

Menurut Pecino, Gigi selalu berusaha kebutuhan pembalap asal Spanyol tersebut. Alhasil, Marc Marquez bisa tampil optimal.

1. Marc Marquez Menggila di MotoGP 2025

Marc Marquez tampil menggila di MotoGP 2025. Sayangnya, juara dunia 7 kali MotoGP itu harus menyelesaikan musim lebih cepat karena cedera usai terjatuh di MotoGP Mandalika 2025.

Meski begitu, Marquez sudah menyegel gelar juara MotoGP 2025. Gelar dipastikan jadi miliknya usai finis kedua di MotoGP Jepang 2025.