Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadi Pembalap Terbaru di MotoGP 2026, Diogo Moreira Janji Buktikan Potensinya

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |01:05 WIB
Jadi Pembalap Terbaru di MotoGP 2026, Diogo Moreira Janji Buktikan Potensinya
Diogo Moreira resmi mentas di MotoGP 2026. (Foto: MotoGP)
A
A
A

DIOGO Moreira akan jadi pembalap terbaru di MotoGP 2026. Dia pun memastikan bakal manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk buktikan potensinya.

Moreira bertekad menjawab pandangan miring yang menyebutnya direkrut ke tim MotoGP musim depan hanya karena faktor negara asal. Diketahui, dia berasal dari Brasil.

Diogo Moreira

1. Debut di MotoGP 2026

Ya, Diogo Moreira akan menjadi bagian dari grid MotoGP musim depan. Dia resmi direkrut LCR Honda.

Keputusan ini ramai diperbincangkan. Pasalnya, Moreira dinilai direkrut ke MotoGP hanya karena statusnya sebagai pembalap Brasil. Memang sudah lama pembalap Brasil tak mentas di ajang MotoGP.

Sebelum Moreira, ada Alex Barros yang jadi pembalap pertama asal Brasil di MotoGP. Ia kala itu berkompetisi di kelas 500cc (sekarang MotoGP) pada era 1990-an. Barros kemudian pensiun pada 2007.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184725/erick_thohir-9wfk_large.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184336/marco_bezzecchi_bersama_kru_aprilia_racing-wLWu_large.jpg
Aprilia Racing Tampil Moncer di Akhir Musim 2025, Massimo Rivola: Kami Biasanya Buruk!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement