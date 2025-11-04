Jadi Pembalap Terbaru di MotoGP 2026, Diogo Moreira Janji Buktikan Potensinya

DIOGO Moreira akan jadi pembalap terbaru di MotoGP 2026. Dia pun memastikan bakal manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk buktikan potensinya.

Moreira bertekad menjawab pandangan miring yang menyebutnya direkrut ke tim MotoGP musim depan hanya karena faktor negara asal. Diketahui, dia berasal dari Brasil.

1. Debut di MotoGP 2026

Ya, Diogo Moreira akan menjadi bagian dari grid MotoGP musim depan. Dia resmi direkrut LCR Honda.

Keputusan ini ramai diperbincangkan. Pasalnya, Moreira dinilai direkrut ke MotoGP hanya karena statusnya sebagai pembalap Brasil. Memang sudah lama pembalap Brasil tak mentas di ajang MotoGP.

Sebelum Moreira, ada Alex Barros yang jadi pembalap pertama asal Brasil di MotoGP. Ia kala itu berkompetisi di kelas 500cc (sekarang MotoGP) pada era 1990-an. Barros kemudian pensiun pada 2007.