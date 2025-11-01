Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Adik Tiri Valentino Rossi Desak Format Kualifikasi MotoGP Diubah!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |15:30 WIB
Adik Tiri Valentino Rossi Desak Format Kualifikasi MotoGP Diubah!
Adik tiri Valentino Rossi, Luca Marini (10), meminta agar format kualifikasi MotoGP diubah (Foto: Honda Racing Corporation)
A
A
A

LUCA Marini mendesak agar format kualifikasi di MotoGP diubah. Menurutnya, saat ini sulit bagi pembalap yang gagal menembus babak kedua (Q2) untuk merangsek ke barisan depan.

Format kualifikasi yang dipakai saat ini adalah menempatkan 10 pembalap dengan catatan waktu terbaik di sesi Practice langsung ke Q2. Sedangkan, sisa 12 pembalap harus melalui babak pertama atau Q1.

Start balapan Sprint Race MotoGP Malaysia 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)
Start balapan Sprint Race MotoGP Malaysia 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

Nantinya, dua pembalap teratas di Q1 akan berebut 12 posisi start di Q2. Itu artinya, gagal menempati dua posisi teratas di Q1, rider harus puas memulai balapan dari urutan 13.

1. Dua Kali Dihukum

Bagi Marini, hal tersebut membuat pembalap yang gagal lolos ke Q2, jadi seperti dua kali terkena hukuman. Dengan level yang ada saat ini, tidak menembus Q2 sudah jadi handicap tersendiri.

“Dengan tidak lolos ke Q2, itu jadi semacam handicap buat pembalap. Sangat baik jika kita berusaha bernegosiasi ulang dengan tim dan pembalap,” kata Marini, mengutip dari Crash, Sabtu (1/11/2025).

“Kalau putaran Anda dikacaukan oleh bendera kuning atau kecelakaan, akhir pekan Anda terbuang sia-sia. Sekarang ada dua start balapan (Sprint dan Main Race), kualifikasi jadi lebih penting,” imbuh adik tiri Valentino Rossi itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/38/3180635/nicolo_bulega-cOM2_large.jpg
Impian Jadi Kenyataan: Nicolo Bulega Senang Gantikan Marc Marquez di MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/38/3180564/alex_marquez_dan_marc_marquez-Kj03_large.jpg
Cetak Sejarah Bareng Marc Marquez di MotoGP 2025, Alex Marquez: Sebahagia saat Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/38/3180563/alex_marquez_dan_marc_marquez-apq6_large.jpg
Alex Marquez Kompak Menggila dengan Marc Marquez di MotoGP 2025: Hadiah Kerja Keras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/38/3180554/marc_marquez-sAcv_large.jpg
Ini Pembalap yang Dianggap Layak Gantikan Marc Marquez jika Tinggalkan Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/38/3180558/veda_ega_pratama-XgHG_large.jpg
Resmi! Pembalap Indonesia Veda Ega Gabung Honda Team Asia, Siap Tampil di Moto3 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/38/3180422/nicolo_bulega-RDyJ_large.jpg
Nicolo Bulega Jajal Motor MotoGP, Sinyal Kuat Gantikan Marc Marquez?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement