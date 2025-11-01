Adik Tiri Valentino Rossi Desak Format Kualifikasi MotoGP Diubah!

LUCA Marini mendesak agar format kualifikasi di MotoGP diubah. Menurutnya, saat ini sulit bagi pembalap yang gagal menembus babak kedua (Q2) untuk merangsek ke barisan depan.

Format kualifikasi yang dipakai saat ini adalah menempatkan 10 pembalap dengan catatan waktu terbaik di sesi Practice langsung ke Q2. Sedangkan, sisa 12 pembalap harus melalui babak pertama atau Q1.

Start balapan Sprint Race MotoGP Malaysia 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

Nantinya, dua pembalap teratas di Q1 akan berebut 12 posisi start di Q2. Itu artinya, gagal menempati dua posisi teratas di Q1, rider harus puas memulai balapan dari urutan 13.

1. Dua Kali Dihukum

Bagi Marini, hal tersebut membuat pembalap yang gagal lolos ke Q2, jadi seperti dua kali terkena hukuman. Dengan level yang ada saat ini, tidak menembus Q2 sudah jadi handicap tersendiri.

“Dengan tidak lolos ke Q2, itu jadi semacam handicap buat pembalap. Sangat baik jika kita berusaha bernegosiasi ulang dengan tim dan pembalap,” kata Marini, mengutip dari Crash, Sabtu (1/11/2025).

“Kalau putaran Anda dikacaukan oleh bendera kuning atau kecelakaan, akhir pekan Anda terbuang sia-sia. Sekarang ada dua start balapan (Sprint dan Main Race), kualifikasi jadi lebih penting,” imbuh adik tiri Valentino Rossi itu.