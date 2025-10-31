Cerita Fans Asal Indonesia Rasakan Sensasi Nonton MotoGP di Malaysia Pertama Kali hingga Liburan ke Genting

Fans asal Indonesia ini membagikan cerita seru nonton MotoGP pertama kali di Malaysia (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

FANS MotoGP asal Indonesia, Gilang Anggadisastra, menceritakan sensasi nonton langsung balapan motor tersebut di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, akhir pekan lalu. Tak hanya itu, ia juga berlibur ke sejumlah destinasi wisata di Negeri Jiran.

Gilang adalah satu dari 43 orang asal Indonesia yang berangkat bersama TX Travel dan Tourism Malaysia Jakarta untuk menyaksikan MotoGP Malaysia 2025. Ajang tersebut telah selesai digelar di Sirkuit Sepang, pada 24-26 Oktober.

1. Berbeda

Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, menjadi pemenang dalam balapan utama ajang tersebut. Gilang, yang pertama kali menyaksikan MotoGP secara langsung, mengaku kagum dengan atmosfer Sirkuit Sepang.

"Rasanya menonton MotoGP langsung berbeda sekali sama di televisi," buka Gilang ketika ditemui iNews Media Group, dikutip Jumat (31/10/2025).

"Soalnya kalau lihat langsung kita bisa dengar suaranya, mulai dari Moto3, Moto2, MotoGP semuanya suaranya enak banget. Jauh berbeda. Pokoknya yang suka MotoGP wajib nonton secara langsung," sambungnya.

2. Berlibur

Tak hanya menyaksikan Alex Marquez menjadi pemenang balapan utama, Gilang dan fans MotoGP Indonesia lainnya juga berkesempatan untuk mengunjungi berbagai tempat wisata ikonik di Malaysia.Tempat-tempat seperti Menara Kembar Petronas, Kwai Chai Hong, hingga Genting Highlands tak dilewatkan oleh mereka.

Dengan arahan dari Tour Leader TX Travel yang berpengalaman, Gilang dan rombongan mengaku kagum melihat langsung Menara Kembar Petronas. Di Genting Highlands, pria asal Palu, Sulawesi Tengah, itu untuk pertama kalinya merasakan naik Cable Car, sebuah gondola yang menghubungkan tiga stasiun di sana.