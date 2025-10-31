Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Cerita Fans Asal Indonesia Rasakan Sensasi Nonton MotoGP di Malaysia Pertama Kali hingga Liburan ke Genting

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |02:42 WIB
Cerita Fans Asal Indonesia Rasakan Sensasi Nonton MotoGP di Malaysia Pertama Kali hingga Liburan ke Genting
Fans asal Indonesia ini membagikan cerita seru nonton MotoGP pertama kali di Malaysia (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
A
A
A

FANS MotoGP asal Indonesia, Gilang Anggadisastra, menceritakan sensasi nonton langsung balapan motor tersebut di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, akhir pekan lalu. Tak hanya itu, ia juga berlibur ke sejumlah destinasi wisata di Negeri Jiran.

Gilang adalah satu dari 43 orang asal Indonesia yang berangkat bersama TX Travel dan Tourism Malaysia Jakarta untuk menyaksikan MotoGP Malaysia 2025. Ajang tersebut telah selesai digelar di Sirkuit Sepang, pada 24-26 Oktober.

1. Berbeda

Rombongan dari Indonesia meramaikan MotoGP Malaysia 2025 Okezone

Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, menjadi pemenang dalam balapan utama ajang tersebut. Gilang, yang pertama kali menyaksikan MotoGP secara langsung, mengaku kagum dengan atmosfer Sirkuit Sepang. 

"Rasanya menonton MotoGP langsung berbeda sekali sama di televisi," buka Gilang ketika ditemui iNews Media Group, dikutip Jumat (31/10/2025).  

"Soalnya kalau lihat langsung kita bisa dengar suaranya, mulai dari Moto3, Moto2, MotoGP semuanya suaranya enak banget. Jauh berbeda. Pokoknya yang suka MotoGP wajib nonton secara langsung," sambungnya. 

2. Berlibur

Tak hanya menyaksikan Alex Marquez menjadi pemenang balapan utama, Gilang dan fans MotoGP Indonesia lainnya juga berkesempatan untuk mengunjungi berbagai tempat wisata ikonik di Malaysia.Tempat-tempat seperti Menara Kembar Petronas, Kwai Chai Hong, hingga Genting Highlands tak dilewatkan oleh mereka.

Dengan arahan dari Tour Leader TX Travel yang berpengalaman, Gilang dan rombongan mengaku kagum melihat langsung Menara Kembar Petronas. Di Genting Highlands, pria asal Palu, Sulawesi Tengah, itu untuk pertama kalinya merasakan naik Cable Car, sebuah gondola yang menghubungkan tiga stasiun di sana. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184877/maverick_vinales-c6nq_large.jpg
Bawa-Bawa Jorge Lorenzo, Maverick Vinales Bicara Cara Saingi Marc Marquez Cs di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184725/erick_thohir-9wfk_large.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement