Penyebab Janice Tjen Mundur di Semifinal SEA Games 2025

PETENIS Indonesia, Janice Tjen, terpaksa mundur saat menghadapi wakil tuan rumah Thailand, Mananchaya Sawangkaew, di semifinal cabang olahraga tenis nomor perorangan putri SEA Games 2025. Akibatnya, Janice Tjen harus puas meraih perunggu.

Janice Tjen menghadapi Sawangkaew di National Tennis Development Center, Nonthaburi, Thailand pada Selasa (16/12/2025) pagi WIB. Sejak awal set pertama, keduanya bertarung cukup sengit.

Janice Tjen mundur di semifinal SEA Games 2025. (Foto: Instagram/janicetjen)

Ketika sedang tertinggal 4-6, Janice Tjen memutuskan mundur. Sebab, ia mengalami cedera dan tak mampu melanjutkan pertandingan sehingga gagal melangkahkan kakinya ke partai final dalam perebutan medali emas SEA Games 2025.

1. Janice Tjen Persembahkan Emas di Nomor Beregu Putri

Dengan hasil tersebut, Sawangkaew berhak melaju ke partai final. Sementara itu, Janice Tjen berhak mendapatkan perunggu atas pencapaiannya ke babak semifinal SEA Games 2025.

Meski gagal ke final, perjuangan Janice Tjen tetap layak mendapat apresiasi. Sebelumnya, ia juga telah menyumbang medali emas untuk Indonesia di SEA Games 2025. Medali emas itu disumbangnya lewat nomor beregu putri tenis.

2. Indonesia Raih 57 Emas

Secara keseluruhan, kontingen Indonesia sudah mengoleksi total 188 medali. Rinciannya, 57 emas, 67 perak, dan 64 perunggu dan duduk di posisi dua klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025.