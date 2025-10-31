Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ini Pembalap yang Dianggap Layak Gantikan Marc Marquez jika Tinggalkan Ducati

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |22:05 WIB
Ini Pembalap yang Dianggap Layak Gantikan Marc Marquez jika Tinggalkan Ducati
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati)
PENGAMAT MotoGP, Ricard Jove, mulai membicarakan masa depan Ducati jika tidak lagi bekerja sama dengan Marc Marquez. Dia menilai hanya ada satu dua pembalap yang cocok gantikan Marc Marquez.

Sebagaimana diketahui, Marc Marquez masih terikat kontrak dengan Ducati sampai dengan 2026. Pada musim ini, Marc Marquez menjadi juara, meskipun harus absen sampai akhir musim karena cedera di MotoGP Mandalika 2025.

Marc Marquez menangis saat jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

1. Kekuatan Besar Ducati

Ricard Jove mengatakan Marc Marquez adalah kekuatan besar Ducati. Ducati pasti akan sangat kehilangan Marc Marquez jika kedua pihak berpisah nantinya.

"Dan pembalap mana yang akan menggantikan Marc? Apakah dia pensiun pada akhir 2026, yang merupakan opsi yang tersedia," kata Ricard Jove.

"Saya tidak mengesampingkannya karena cedera saat ini mungkin tidak ideal untuknya. Apakah dia pensiun atau pindah ke pabrikan lain. Pembalap Ducati yang mana?" tambahnya.

 

Halaman: 1 2
1 2
