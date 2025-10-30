Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Carlo Pernat Beberkan Penyebab MotoGP 2025 Lebih Menarik sejak Marc Marquez Absen

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |08:34 WIB
Carlo Pernat Beberkan Penyebab MotoGP 2025 Lebih Menarik sejak Marc Marquez Absen
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

ROMA – Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut persaingan MotoGP 2025 menjadi lebih menarik dan seru tanpa kehadiran rider Ducati Lenovo, Marc Marquez. Pernat menganalogikan situasi ini dengan peribahasa populer: “Ketika kucing keluar, tikus menari,” di mana para pembalap lain kini leluasa menunjukkan kemampuan terbaiknya tanpa dominasi sang juara.

1. Absennya The Baby Alien

Sebagaimana diketahui, Marc Marquez absen hingga akhir musim sejak MotoGP Mandalika 2025 silam. Hal itu disebabkan pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut harus menjalani pemulihan cedera bahu parah yang didapatnya di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Marc harus menghabiskan empat minggu dengan lengannya yang sepenuhnya tidak dapat digerakkan sebelum memulai rehabilitasi, jadi mustahil untuk memikirkan kembalinya dia ke kompetisi tahun ini,” tulis keterangan Ducati beberapa waktu lalu pada Instagram resmi mereka, @ducaticorse.

Dengan koleksi tujuh gelar juara dunia (di kelas premier), Marquez sudah menjadi ikon MotoGP. Namun bagi Pernat, MotoGP justru tidak kehilangan daya tarik, malah tampak lebih seru tanpa mantan rider Repsol Honda itu.

2. Persaingan yang Lebih Terbuka

Marc Marquez jatuh usai ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)
Marc Marquez jatuh usai ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)

Malah menurut Pernat, MotoGP tampak lebih seru tanpa Marquez. Menurutnya, para pembalap lain yang diibaratkan sebagai tikus-tikus tengah menari bahagia tanpa kehadiran Marquez yang dianalogikan sebagai kucing.

“Jangan lupa bahwa Marc (Marquez), yang terkuat di antara mereka semua, sedang absen. Dan ketika kucing pergi, tikus akan bermain, seperti kata pepatah. Tahun ini, Marc praktis telah menghancurkan aspirasi para pembalap lain,” kata Pernat pada podcast GP One berjudul Fast, dikutip Kamis (30/10/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184336/marco_bezzecchi_bersama_kru_aprilia_racing-wLWu_large.jpg
Aprilia Racing Tampil Moncer di Akhir Musim 2025, Massimo Rivola: Kami Biasanya Buruk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184275/marc_marquez_dan_andrea_dovizioso-XN9v_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Tak Pernah Merasakan Juara Dunia, Nomor 1 Musuh Bebuyutan Valentino Rossi!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement