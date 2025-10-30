Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Frustrasi Finis Posisi 8 di MotoGP Malaysia 2025, Luca Marini Keluhkan Suhu Panas hingga Pemilihan Ban

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |02:02 WIB
Frustrasi Finis Posisi 8 di MotoGP Malaysia 2025, Luca Marini Keluhkan Suhu Panas hingga Pemilihan Ban
Luca Marini merasa frustrasi setelah hanya mampu finis di posisi 8 pada MotoGP Malaysia 2025 (Foto: Honda Racing Corporation)
A
A
A

SELANGOR – Luca Marini merasa frustrasi setelah hanya mampu finis di posisi 8 pada MotoGP Malaysia 2025. Ia pun mengeluhkan suhu panas di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, serta pemilihan ban.

Marini menjalani hari yang berat selama MotoGP Malaysia 2025. Setelah bersenggolan dengan Pol Espargaro, pria asal Italia itu tampil mengecewakan.

1. Hilang Daya Cengkeram

Luca Marini Honda HRC Castrol (Foto: HRC)

Ban belakang motor Honda HRC213V miliknya kehilangan daya cengkeram akibat suhu yang mencapai 55 derajat Celcius. Marini lantas menyebut motornya menjadi amat sulit dikendalikan.

“Saya rasa saya membuat kesalahan dengan ban depan. Sejak lap pertama, dengan suhu trek yang begitu tinggi, saya mengalami understeer di setiap tikungan, jadi motor tidak pernah berbelok,” ujar Marini dikutip Motosan, Kamis (30/10/2025).

Kesalahan memilih ban menjadi faktor utama. Untuk diketahui, Sirkuit Internasional Sepang terkenal dengan suhu lintasan yang tinggi karakter aspal yang abrasif. Namun Marini, justru memilih tipe ban soft rear tyre.

Hal ini lantas berpengaruh pada performanya. Kesalahan teknis tersebutlah yang membuat saudara tiri Valentino Rossi itu harus puas finis di urutan kedelapan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184877/maverick_vinales-c6nq_large.jpg
Bawa-Bawa Jorge Lorenzo, Maverick Vinales Bicara Cara Saingi Marc Marquez Cs di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184725/erick_thohir-9wfk_large.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement