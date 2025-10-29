Finis Ketiga di MotoGP Malaysia 2025, Joan Mir: Saya Percaya Honda!

PEMBALAP Honda Racing Team, Joan Mir bangga membawa timnya finis podium di MotoGP Malaysia 2025. Joan Mir meyakini, ini merupakan awal kebangkitan Honda.

Joan Mir finis di posisi ketiga pada MotoGP Malaysia 2025. Pembalap asal Spanyol itu finis di belakang Alex Marquez (Gresini Ducati) yang menjadi juara, dan Pedro Acosta (Red Bull KTM) di posisi dua.

Ini merupakan podium keempat bagi Honda musim ini setelah Joan Mir finis ketiga di Jepang, dan Johann Zarco (LCR Honda) menorehkan kemenangan di Prancis dan podium kedua di Inggris. Ini menjadi sinyal kebangkitan Honda.

"Saya tidak pernah ragu bahwa Honda akan kembali," kata Joan Mir, Okezone mengutip dari Crash, Rabu (29/10/2025).

“Itulah sebabnya dalam skenario terburuk, saya memperbaruinya untuk dua tahun lagi (2025 dan 2026). Saya percaya pada proyek ini dan orang-orang ini. Ketika kita saling percaya, hal-hal ini terjadi, inilah kenyataannya, hanya masalah waktu dan usaha. Podium ini juga untuk mereka," sambung juara dunia MotoGP 2021 ini.

1. Honda Wajib Bangga

Joan Mir menambahkan, Honda harus bangga dan menikmati momentum ini. Namun, ia juga mengingatkan agar Honda tidak jemawa dan tetap melakukan evaluasi untuk berikutnya.