Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Joan Mir Optimistis Masa Kejayaan Honda Segera Datang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |01:26 WIB
Joan Mir Optimistis Masa Kejayaan Honda Segera Datang
Joan Mir optimistis masa kejayaan Honda segera datang (Foto: Honda Racing Corporation)
A
A
A

JOAN Mir begitu girang usai kembali meraih podium pada MotoGP Malaysia 2025. Ia yakin, masa kejayaan Honda HRC Castrol segera datang.

Mir finis ketiga di belakang Alex Marquez dan Pedro Acosta pada balapan di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, Minggu 26 Oktober 2025 siang WIB. Itu merupakan podium keduanya di MotoGP 2025 setelah GP Jepang.

1. Podium Keempat

Joan Mir. (Foto: Instagram/HRC_MotoGP)

Bagi Honda, ini merupakan podium yang keempat. Selain dua sumbangan Mir, mereka sukses memenangi MotoGP Prancis 2025 dan finis kedua di MotoGP Inggris 2025 lewat Johann Zarco yang membela tim satelit LCR Honda.

Mir mengatakan akan berusaha memberikan performa terbaiknya bersama HRC sampai kontraknya habis. Ia pun sangat nyaman di timnya saat ini.

"Saya tidak pernah ragu Honda akan kembali," kata Mir, dilansir dari laman Crash, Jumat (31/10/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184877/maverick_vinales-c6nq_large.jpg
Bawa-Bawa Jorge Lorenzo, Maverick Vinales Bicara Cara Saingi Marc Marquez Cs di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184725/erick_thohir-9wfk_large.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement