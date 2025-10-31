Joan Mir Optimistis Masa Kejayaan Honda Segera Datang

JOAN Mir begitu girang usai kembali meraih podium pada MotoGP Malaysia 2025. Ia yakin, masa kejayaan Honda HRC Castrol segera datang.

Mir finis ketiga di belakang Alex Marquez dan Pedro Acosta pada balapan di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, Minggu 26 Oktober 2025 siang WIB. Itu merupakan podium keduanya di MotoGP 2025 setelah GP Jepang.

1. Podium Keempat

Bagi Honda, ini merupakan podium yang keempat. Selain dua sumbangan Mir, mereka sukses memenangi MotoGP Prancis 2025 dan finis kedua di MotoGP Inggris 2025 lewat Johann Zarco yang membela tim satelit LCR Honda.

Mir mengatakan akan berusaha memberikan performa terbaiknya bersama HRC sampai kontraknya habis. Ia pun sangat nyaman di timnya saat ini.

"Saya tidak pernah ragu Honda akan kembali," kata Mir, dilansir dari laman Crash, Jumat (31/10/2025).