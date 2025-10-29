Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Joan Mir Bangga Salip Ducati di Trek Lurus Sirkuit Sepang, Tanda Kebangkitan Honda?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |01:01 WIB
Joan Mir Bangga Salip Ducati di Trek Lurus Sirkuit Sepang, Tanda Kebangkitan Honda?
Pembalap Tim Honda HRC Castrol, Joan Mir. (Foto: Instagram/hrc_motogp)
A
A
A

SEPANG – Performa pembalap Tim Honda HRC Castrol, Joan Mir di MotoGP Malaysia 2025 menjadi sorotan, menandakan kebangkitan yang jelas bagi tim pabrikan Jepang tersebut di kelas utama. Puncak dari kemajuan ini terjadi ketika Mir berhasil menyalip motor Ducati di lintasan lurus, sebuah momen yang membuatnya merasa sangat bangga.

Pada lap kedua balapan utama di Sirkuit Sepang, Malaysia, Mir melakukan manuver brilian, membawa RC213V sukses menyalip dari Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) di tikungan terakhir. Hal ini memicu persaingan yang intens di trek lurus garis finis.

1. Mampu Bersaing dengan Ducati

Dengan peningkatan tenaga, Mir mampu sedikit unggul atas motor Ducati yang dipakai Aldeguer. Fakta itu jelas menjadi kabar baik mengingat lecepatan tertinggi yang kurang merupakan kelemahan terbesar Honda dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam seri Malaysia itu, Mir mencatatkan kecepatan maksimal tertinggi sebesar 333,3 km/jam di speed trap selama balapan. Bahkan di kualifikasi, Mir dan pembalap LCR Honda, Johann Zarco, mencapai 338,5 km/jam, hanya sedikit di bawah KTM milik Acosta.

Meskipun mengakui adanya faktor pendukung, seperti motor Aldeguer bukanlah yang tercepat di Ducati, juara MotoGP 2020 itu merasa overtake tersebut adalah bukti kemajuan Honda di sektor mesin. Pada akhir balapan, Mir pun sukses finis ketiga, di belakang Alex Marquez (Gresini Ducati) dan Pedro Acosta (Red Bull KTM).

"Kami tidak punya mesin baru, jadi ini adalah realitanya. Di masa lalu, kami hanya bermimpi untuk mengikuti (motor lain), dan sekarang kami memiliki peluang. Kami terus membaik. Mampu menyalip satu Ducati di trek lurus membuat saya bangga,” jelas Mir, dikutip dari Motorsports, Rabu (29/10/2025).

Joan Mir
Joan Mir

2. Peningkatan Penting

Sejak memperkenalkan paket upgrade setelah jeda musim panas, Honda memang telah menjadi penantang yang jauh lebih kuat. Bukti nyata muncul saat Luca Marini finis di posisi keempat dalam balapan sprint di Hungaria, dan Mir sendiri berhasil membawa Honda kembali naik podium di balapan kandang mereka, Jepang, September lalu.

 

Halaman:
1 2
