HOME SPORTS BASKET

NBA 2025-2026 Kian Dekat dengan Penggemar Indonesia, Dibantu Teknologi Interaktif!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |16:51 WIB
NBA 2025-2026 Kian Dekat dengan Penggemar Indonesia, Dibantu Teknologi Interaktif!
Aksi laga NBA 2025-2026 dapat disaksikan pencinta basket Tanah Air secara interaktif. (Foto: NBA on Prime)
A
A
A

LIPUTAN eksklusif NBA on Prime dimulai pada Sabtu, 25 Oktober 2025, dengan pertandingan seru, yakni New York Knicks melawan Boston Celtics. Kemudian, dilanjutkan dengan pertandingan antara Minnesota Timberwolves melawan Los Angeles Lakers.

Penonton di Indonesia juga dapat menikmati pertandingan tersebut dengan berbagai fitur inovatif dari Prime Video, seperti Rapid Recap, Integrated Stats, dan Multi-View. Seluruh pertandingan NBA on Prime, termasuk 66 pertandingan musim reguler, Emirates NBA Cup, Conference Finals, hingga NBA Finals 2026, tersedia tanpa biaya tambahan bagi para pelanggan Prime Video.

Integrated Stats di NBA on Prime. (Foto: NBA on Prime)
Integrated Stats di NBA on Prime. (Foto: NBA on Prime)

1. Laga Pembuka NBA On Prime 

Sabtu 25 Oktober 2025: Boston Celtics vs New York Knicks – pukul 06:30 WIB.

Sabtu, 25 Oktober 2025: Minnesota Timberwolves vs Los Angeles Lakers – pukul 09:00 WIB.

Di Indonesia, pertandingan pembukaan yang berlangsung pada akhir pekan ini akan dipandu tim komentator lokal pilihan Prime Video: Edison Wardhana, Adrian Darmika, Paul Palele, dan Andovi Da Lopez. 

2. Fitur Interaktif NBA on Prime

Penggemar NBA dapat menikmati berbagai inovasi dan fitur interaktif dalam siaran untuk meningkatkan pengalaman menonton. Fitur-fitur tersebut meliputi, Rapid Recap, Integrated Stats dan Multi-View.

 

