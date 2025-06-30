Tim Jepang dan Korea Selatan Juarai NBA Rising Stars Invitational Pertama

SINGAPURA – NBA Rising Stars Invitational telah menemukan juaranya. Tim putri Kyoto Seika Gakuen Senior High School (Jepang) dan tim putra Yongsan High School (Korea Selatan) tampil dominan pada ajang yang digelar di Kallang Tennis Hub, Singapura, Minggu 29 Juni 2025.

1. Dominan

Tim putri Kyoto Seika Gakuen Senior High School (Foto: NBA)

Pada pertandingan final putri, penampilan dominan di kedua sisi lapangan membuat Kyoto Seika Gakuen Senior High School meraih kemenangan telak 109-40 atas Onyang Girls' High School (Korea Selatan). Mereka merebut gelar juara dengan gaya yang memukau.

Kedua tim memulai pertandingan dengan semangat tinggi dan saling bertukar poin. Namun, tim Jepang akhirnya terbukti lebih handal dalam memberikan serangan dan pertahanan sehingga berhasil unggul dengan skor 27-11 di akhir kuarter pertama dan tidak dapat dikejar lagi.

Pertahanan ketat mereka terbukti efektif karena tim Korea Selatan kesulitan untuk melakukan tembakan yang jelas ke ring. Banyak percobaan mereka yang terlihat tergesa-gesa sehingga hanya berhasil mencetak 20,3 persen dari percobaan field goal.

Sementara itu, tim Jepang mempertahankan momentum, melancarkan serangan cepat yang dipimpin oleh MVP Hikari Yoshida. Mereka dengan mudah menembus pertahanan Korea dengan tingkat konversi field goal hingga 50 persen serta memanfaatkan free throw, mencetak 11 dari 18 percobaan.

Pertandingan final putra juga berlangsung satu arah. Yongsan High School ampil perkasa melawan Tsinghua University High School (China).

Didukung oleh MVP putra Kim Min-gi, kapten Daniel Edi, dan forward Kim Tae-in yang mencetak kombinasi 60 poin, tim Korea meraih kemenangan dengan skor 97-48 berkat ketajaman tembakan dan refleks cepat mereka. Tim China juga terpuruk karena miskomunikasi dan penguasaan bola yang buruk.