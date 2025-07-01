Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Anak Bung Towel Masuk Daftar 5 Pemain Terbaik Putri NBA Rising Stars Invitational

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 01 Juli 2025 |09:58 WIB
Anak Bung Towel Masuk Daftar 5 Pemain Terbaik Putri NBA Rising Stars Invitational
Inez Angelina Welly masuk daftar 5 pemain terbaik putri NBA Rising Star Intivitational. (Foto: Instagram/@nbarisingstarsinvitational)
A
A
A

PRESTASI ciamik diukir anak bung Towel, Inez Angelina Welly. Dia masuk daftar pemain terbaik putri NBA Rising Stars Invitational.

Inez bersaing dengan sederet pebasket muda putri dari negara-negara lainnya. Dia benar-benar berkiprah manis kala mentas di NBA Rising Stars Invitational.

Inez Angelina Welly

1. Masuk Daftar Pemain Terbaik Putri NBA Rising Stars Invitational

Dilansir dari unggahan akun Instagram resmi NBA Rising Stars Invitational, @nbarisingstarsinvitational, Selasa (1/7/2025), Inez Angelina Welly berada di urutan kelima dalam daftar pemain terbaik putri NBA Rising Stars Invitational. NBA pun menampilkan aksi ciamik Inez kala melakukan serangan balik cepat.

Usai berhasil merebut bola dari lawan, Inez dengan cepat mendrible bola ke area lawan. Pergerakannya tak bisa dibendung lawan.

Inez pun kemudian mengoper bola dengan ciamik ke rekan setimnya. Bola operannya pun sukses dimasukkan sang rekan setim ke ring lawan hingga berbuah poin tambahan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/36/3178977/lebron_james_terseret_dalam_skandal_judi_yang_dilakukan_mantan_rekan_setimnya_damon_jones-zNqU_large.jpg
LeBron James Terseret Skandal Judi yang Dilakukan Mantan Rekan Setim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/36/3151444/nba_rising_stars_invitational_telah_menemukan_juaranya-7IRq_large.jpeg
Tim Jepang dan Korea Selatan Juarai NBA Rising Stars Invitational Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/36/3147075/derrick_white-3FXf_large.jpg
Juara NBA Derrick White hingga NBA All-Star Tyrese Maxey Bakal Latih Para Pebasket Berbakat Asia-Pasifik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/36/3111329/nba-PB9q_large.jpeg
Perluas Pasar, NBA Akan Rutin Gelar Acara di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/36/3080016/tampilkan-stephen-curry-hingga-anthony-davis-nba-rilis-film-pendek-jelang-nba-cup-2025-KRySJ7QSE5.jpg
Tampilkan Stephen Curry hingga Anthony Davis, NBA Rilis Film Pendek Jelang NBA Cup 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/36/3015743/jr-nba-rayakan-10-tahun-di-indonesia-bersama-marques-bolden-dan-pemain-charlotte-hornets-latih-40-anak-muda-tanah-air-sS1i975aC9.jpg
Jr NBA Rayakan 10 Tahun di Indonesia Bersama Marques Bolden dan Pemain Charlotte Hornets, Latih 40 Anak Muda Tanah Air
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement