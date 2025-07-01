Anak Bung Towel Masuk Daftar 5 Pemain Terbaik Putri NBA Rising Stars Invitational

Inez Angelina Welly masuk daftar 5 pemain terbaik putri NBA Rising Star Intivitational. (Foto: Instagram/@nbarisingstarsinvitational)

PRESTASI ciamik diukir anak bung Towel, Inez Angelina Welly. Dia masuk daftar pemain terbaik putri NBA Rising Stars Invitational.

Inez bersaing dengan sederet pebasket muda putri dari negara-negara lainnya. Dia benar-benar berkiprah manis kala mentas di NBA Rising Stars Invitational.

1. Masuk Daftar Pemain Terbaik Putri NBA Rising Stars Invitational

Dilansir dari unggahan akun Instagram resmi NBA Rising Stars Invitational, @nbarisingstarsinvitational, Selasa (1/7/2025), Inez Angelina Welly berada di urutan kelima dalam daftar pemain terbaik putri NBA Rising Stars Invitational. NBA pun menampilkan aksi ciamik Inez kala melakukan serangan balik cepat.

Usai berhasil merebut bola dari lawan, Inez dengan cepat mendrible bola ke area lawan. Pergerakannya tak bisa dibendung lawan.

Inez pun kemudian mengoper bola dengan ciamik ke rekan setimnya. Bola operannya pun sukses dimasukkan sang rekan setim ke ring lawan hingga berbuah poin tambahan.