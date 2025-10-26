Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Berjalan Sukses, Indonesia Langsung Ditawari Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Asia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 26 Oktober 2025 |00:22 WIB
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
KEJUAARAAN Dunia Senam Artistik 2025 yang digelar di Jakarta berjalan sukses. Indonesia bahkan langsung ditawari jadi tuan rumah Kejuaraan Senam Asia.

Kabar itu diungkap Ketua Umum (Ketum) Federasi Gimnastik Indonesia, Ita Yuliati. Dia pun merasa sangat senang karena penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Indonesia berlangsung sukses.

Budaya Betawi membuka Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

1. Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Berjalan Sukses

Selesai sudah Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta, pada 19-25 Oktober 2025. Penyelenggaraan ajang tersebut sekaigus menorehkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah ajang bergengsi tersebut.

Secara keseluruhan, Ita sangat senang karena Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 berjalan sukses meski ada sedikit hambatan. Dia menyampaikan, Indonesia menuai banyak pujian dari para atlet mancanegara, khususnya terkait pelayanan yang diberikan selama ajang tersebut.

“Untuk closing hari ini Alhamdulillah berjalan lancar dan tentunya kita bersyukur kita bisa menyelesaikan rangkaian kejuaraan dunia ini dengan aman, dengan lancar tanpa hambatan. Ada hambatan sedikit-sedikit, ya, tapi kita bisa kendalikan. Saya mendapatkan berbagai compliment dari berbagai pihak, dan ini merupakan salah satu hasil dari kerja keras kita semuanya,” kata Ita kepada wartawan termasuk iNews Media Group, Sabtu (25/10/2025).

“Jadi tidak terkecuali, dari mulai local organizer, dari pemerintah support-nya, dan juga dari berbagai pihak, dari NOC, dari KONI, dari Inaspro, dari volunteer terutama ya yang paling kami rasakan, karena komentar dari berbagai negara itu adalah hospitality kita sangat memuaskan,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
