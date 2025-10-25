Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Daftar Peraih Medali Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Carlos Yulo Sabet Medali Emas!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |21:58 WIB
Daftar Peraih Medali Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Carlos Yulo Sabet Medali Emas!
Kejuaraan Dunia Senam 2025. (Foto: Instagram/@figymnastik)
JAKARTA – Babak final apparatus hari terakhir di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 telah selesai digelar. Total lima alat yang dimainkan pada hari ini, Sabtu (25/10/2025) dari kategori putra dan putri.

Pada kategori putra terdapat tiga alat yang menggelar laga final, yakni meja lompat (vault), palang sejajar (parallel bars), dan palang tunggal (horizontal bar). Sementara kategori putri memainkan dua alat, yakni balok keseimbangan (balance beam), dan lantai (floor).

Kejuaraan Dunia Senam 2025

1. Para Peraih Medali Emas di Kategori Putra

Pada nomor meja lompat putra, medali emas berhasil direbut oleh atlet asal Filipina, Carlos Yulo. Nomor tersebut memang menjadi andalan Yulo. Sementara itu, medali perak diraih oleh Artur Davtyan (Armenia), dan perunggu didapat Nazar Chepurnyl (Ukraina).

Kemudian di nomor palang sejajar putra, Jingyuan Zou asal China merebut medali emas. Diikuti oleh Tomoharu Tsunogai asal Jepang (perak), dan Daniel Marinov asal Rusia (perunggu).

Di nomor terakhir, yakni palang tunggal, atlet asal Amerika Serikat, Brody Malone berhasil merebut medali emas. Sementara Daiki Hashimoto meraih perak, dan Joe Fraser meraih perunggu.

2. Para Peraih Medali Emas di Kategori Putri

Beralih ke sektor putri, Qingying Zhang asal China berhasil merebut medali emas pada nomor balok keseimbangan. Lalu, Kaylia Nemour asal Algeria merebut medali perak, dan Aiko Sugihara (Jepang) meraih perunggu.

Adapun pada nomor lantai, Aiko Sugihara (Jepang) tampil memukau hingga berhasil merebut medali emas. Dua atlet asal Inggris, melengkapi medali perak dan perunggu, yakni Ruby Evans dan Abigail Martin.

 

