HOME SPORTS SPORT LAIN

Kontingen Indonesia Raih 5 Emas di Hari Pertama SEA Games 2025?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |06:36 WIB
Kontingen Indonesia Raih 5 Emas di Hari Pertama SEA Games 2025?
Putri KW dan tim bulu tangkis Indonesia berpotensi menyumbang emas di hari pertama SEA Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad AlAs)
KONTINGEN Indonesia raih 5 emas di hari pertama SEA Games 2025? Sejumlah cabang olahraga (cabor) langsung menggelar pertandingan perebutan medali, Rabu (10/12/2025)!

SEA Games 2025 resmi dibuka lewat Opening Ceremony yang digelar di Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand, Selasa 9 Desember malam WIB. Ajang ini akan berlangsung hingga 20 Desember 2025.

1. Bulu Tangkis Beregu

kontingen indonesia di sea games 2025 foto ig @timindonesiaofficial

Namun, sejumlah cabor sudah menggelar pertandingan seperti di sepakbola. Bahkan, ada yang akan menggelar perebutan medali mulai hari kedua ini.

Tiga cabor berpotensi menyumbang emas buat Indonesia hari ini dari lima nomor yakni taekwondo, bulu tangkis, dan sepeda gunung. Tepok bulu bisa menghasilkan dua keping sekaligus!

Nomor beregu putra dan beregu putri akan memainkan laga final pada Rabu (10/12/2025). Indonesia menghadapi Thailand di beregu putri mulai pukul 10.00 WIB dan Malaysia pada beregu putra yang dihelat mulai pukul 15.00 WIB.

Dari taekwondo, Andi Sultan Alltaf Mirza akan tampil dalam nomor freestyle poomase putra. Pertandingan akan digelar di Fashion Islan Shopping Mall, Bangkok mulai pukul 09.00 WIB.

 

Halaman:
1 2
