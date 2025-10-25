Advertisement
SPORT LAIN

Resmi Dilepas Gubernur Pramono, Kontingen Jakarta Targetkan Juara Umum POPNAS dan PEPARNAS 2025

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |02:01 WIB
Resmi Dilepas Gubernur Pramono, Kontingen Jakarta Targetkan Juara Umum POPNAS dan PEPARNAS 2025
Resmi Dilepas Gubernur Pramono, Kontingen Jakarta Targetkan Juara Umum POPNAS dan PEPARNAS 2025. (Foto; Muhammad Refi Sandi/Okezone)
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi melepas Kontingen DKI Jakarta yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XVII dan Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS) XI Tahun 2025, di halaman Balai Kota Jakarta, pada Jumat 24 Oktober 2025. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan rasa bangga sekaligus harapan besar agar para atlet muda Jakarta mampu meraih juara umum di kedua ajang tersebut.

POPNAS XVII dan PEPARNAS XI akan berlangsung pada 1–10 November 2025. Kesempatan ini dinilai menjadi momentum penting bagi Jakarta untuk menampilkan prestasi atlet muda sekaligus membuktikan kesiapan ibu kota sebagai pusat kegiatan olahraga pelajar nasional.

1. Harapan Besar untuk Prestasi dan Sportivitas

“Saya menaruh harapan besar kepada seluruh peserta agar Jakarta dapat meraih juara umum baik dalam POPNAS maupun PEPARNAS. Dengan kerja keras, disiplin, kebersamaan, gotong royong, serta fokus yang kuat, saya yakin Jakarta bisa menjadi juara umum di kedua ajang tersebut," ucap Pramono, dikutip Sabtu (25/10/2025).

Pramono juga mengapresiasi seluruh kontingen, mulai dari atlet, pelatih, manajer cabang olahraga, hingga ofisial yang telah berlatih dengan tekun dan disiplin. Ia menegaskan, prestasi tidak lahir dalam waktu singkat, melainkan dari proses panjang yang penuh kerja keras dan pengorbanan.

“Kalian adalah putra-putri terbaik Jakarta. Kalian membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berprestasi, melainkan kekuatan untuk menunjukkan ketangguhan dan kemampuan yang luar biasa. Hadapilah setiap pertandingan dengan keberanian dan rasa percaya diri. Kemenangan sejati bukan hanya tentang medali, tetapi tentang kejujuran, sportivitas, dan rasa hormat kepada lawan,” jelasnya.

"Melihat kesiapan dan prestasi yang telah dicapai, saya berharap Jakarta bisa menjadi center of gravity, atau pusat prestasi olahraga di Indonesia,“ tambahnya.

Kontingen Jakarta Targetkan Juara Umum POPNAS dan PEPARNAS 2025. (Foto: Refi Sandi/Okezone)
Kontingen Jakarta Targetkan Juara Umum POPNAS dan PEPARNAS 2025. (Foto: Refi Sandi/Okezone)

2. Dukungan Pemprov dan Jumlah Kontingen

Lebih lanjut, Pramono menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terus memperkuat ekosistem olahraga pelajar melalui pembinaan berkelanjutan, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penghargaan bagi atlet berprestasi. Ia juga mengajak seluruh kontingen untuk menjadikan ajang ini sebagai ruang unjuk kemampuan sekaligus mempererat semangat persaudaraan antardaerah.

 

