Hasil Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: 3 Atlet Putri Indonesia Tak Lolos Babak Final!

HASIL Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 sudah diketahui. Tiga atlet putri Indonesia gagal lolos ke babak final Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025.

Ketiga atlet itu adalah Salsabilla Hadi Pamungkas, Alarice Mallica Prakoso, dan Larasati Rengganis. Larasati tak ikut berlomba karena cedera, sedangkan poin Salsabilla dan Alarice tak cukup untuk lolos ke babak final.

Atlet senam artistik Indonesia. Foto: Aldhi Chandra/Okezone

Jalannya Pertandingan

Dua atlet putri Indonesia tampil di Indonesia Arena, Jakarta pada Selasa (21/10/2025) sore WIB. Kontingen Indonesia mengawali perlombaan dengan mentas di meja lompat.

Alarice melompat lebih dulu, kemudian disusul oleh Salsabilla. Alarice tak mendapatkan poin karena hanya sekali mencoba, sedangkan Salsabilla berhasil meraup 12.616 poin.

Kemudian, kedua atlet Indonesia itu bermain di palang bertingkat. Keduanya berhasil menyelesaikan permainan tanpa terjatuh meski mendarat kurang sempurna.

Alarice berhasil mendapatkan 10.600 poin, sementara Salsabilla 9.800 poin. Alarice dan Salsabilla kemudian mentas di papan keseimbangan.

Pada apparatus ini, Alarice dan Salsabilla sempat terjatuh saat bermain. Hasilnya, Salsabilla mengoleksi 10.266 poin, Alarice mendapat 10.000 poin.