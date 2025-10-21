Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: 3 Atlet Putri Indonesia Tak Lolos Babak Final!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |22:05 WIB
Hasil Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: 3 Atlet Putri Indonesia Tak Lolos Babak Final!
Atlet senam artistik Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

HASIL Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 sudah diketahui. Tiga atlet putri Indonesia gagal lolos ke babak final Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025.

Ketiga atlet itu adalah Salsabilla Hadi Pamungkas, Alarice Mallica Prakoso, dan Larasati Rengganis. Larasati tak ikut berlomba karena cedera, sedangkan poin Salsabilla dan Alarice tak cukup untuk lolos ke babak final.

Atlet senam artistik Indonesia. Foto: Aldhi Chandra/Okezone
Atlet senam artistik Indonesia. Foto: Aldhi Chandra/Okezone

Jalannya Pertandingan

Dua atlet putri Indonesia tampil di Indonesia Arena, Jakarta pada Selasa (21/10/2025) sore WIB. Kontingen Indonesia mengawali perlombaan dengan mentas di meja lompat.

Alarice melompat lebih dulu, kemudian disusul oleh Salsabilla. Alarice tak mendapatkan poin karena hanya sekali mencoba, sedangkan Salsabilla berhasil meraup 12.616 poin.

Kemudian, kedua atlet Indonesia itu bermain di palang bertingkat. Keduanya berhasil menyelesaikan permainan tanpa terjatuh meski mendarat kurang sempurna.

Alarice berhasil mendapatkan 10.600 poin, sementara Salsabilla 9.800 poin. Alarice dan Salsabilla kemudian mentas di papan keseimbangan.

Pada apparatus ini, Alarice dan Salsabilla sempat terjatuh saat bermain. Hasilnya, Salsabilla mengoleksi 10.266 poin, Alarice mendapat 10.000 poin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184662/mnc_tourism_indonesia_lolos_semifinal_turnamen_basket_mnc_sports_competition_2025_okezone-Fmb0_large.jpg
Kunci Sukses MNC Tourism Indonesia Lolos Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184414/hut_ke_36_mnc_group_global_jaya_sejahtera_sukses_back_to_back_juara_tenis_meja-Twme_large.jpg
Back-to-Back Juara Tenis Meja HUT Ke-36 MNC Group, Global Jaya Sejahtera Ungkap Rasa Bahagia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184413/hut_ke_36_mnc_group_global_jaya_sejahtera_sukses_back_to_back_juara_tenis_meja-4Ajr_large.jpg
HUT ke-36 MNC Group: Global Jaya Sejahtera Sukses Back to Back Juara Tenis Meja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184181/serunya_lomba_tenis_meja_dalam_perayaan_hut_ke_36_mnc_group-mc9p_large.jpg
Penuh Semangat dan Solidaritas: 20 Tim Karyawan Unjuk Kualitas di Turnamen Tenis Meja HUT Ke-36 MNC Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184161/serunya_lomba_tenis_meja_dalam_perayaan_hut_ke_36_mnc_group-W9EA_large.jpg
Semarak HUT ke-36 MNC Group: Turnamen Tenis Meja Penuh Antusias, Ajang Perkuat Kebersamaan Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/36/3184145/sebanyak_16_tim_akan_mengikuti_mnc_sports_competition_2025_di_cabang_olahraga_basket-0VsK_large.jpeg
Resmi Digelar, 16 Tim Ambil Bagian di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement