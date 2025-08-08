Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Menjelang Paruh Kedua MotoGP 2025, Fabio Quartararo Berharap Yamaha Bangkit

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |11:02 WIB
Menjelang Paruh Kedua MotoGP 2025, Fabio Quartararo Berharap Yamaha Bangkit
Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. (Foto: Instagram/yamahamotogp)
A
A
A

PEMBALAP Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo berharap Yamaha bisa bangkit di paruh kedua MotoGP 2025. Setidaknya, Quartararo mau motor Yamaha bisa membuatnya bertarung memperebutkan podium di balapan tersisa.

Ya, performa Yamaha di paruh pertama MotoGP 2025 masih jauh dari kata memuaskan. Menjelang dimulainya kembali kompetisi, Quartarar menaruh harapan besar agar tim pabrikan asal Jepang itu mampu membuat kemajuan signifikan dan kembali bersaing di barisan depan.

1. Harapan Quartararo

Yamaha menghadapi tantangan berat di MotoGP 2025. Hingga 12 seri balapan yang telah dilalui, para pembalapnya kesulitan menembus posisi tiga besar.

Pencapaian terbaik Yamaha sejauh ini hanyalah podium kedua yang diraih Quartararo di MotoGP Spanyol 2025. Performa yang lesu ini membuat Yamaha terpuruk di posisi terbawah klasemen sementara konstruktor dengan 133 poin, bahkan tertinggal dari Honda yang berada di posisi keempat dengan 147 poin.

Menganalisis performa Yamaha, Fabio Quartararo menyoroti perbedaan antara kualifikasi dan balapan utama. Menurut Quartararo, motornya kuat ketika di kualifikasi, tapi melempem saat sprint race dan balapan utama.

Fabio Quartararo. (Foto: Instagram/fabioquartararo20)
Fabio Quartararo. (Foto: Instagram/fabioquartararo20)

"Saya rasa kualifikasi berjalan jauh lebih baik dari yang kami perkirakan," ujarnya, seperti dilansir dari Motosan, Jumat (8/8/2025).

"Untuk balapan, kami berharap sedikit lebih banyak, terutama di lima lap pertama, tapi ya, ini cukup sulit dan saya harap kami bisa membuat kemajuan di paruh kedua musim ini,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/38/3182414/alex_marquez_berpeluang_menang_di_motogp_portugal_2025_alexmarquez73-iSZm_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Race MotoGP Portugal 2025 Malam Ini: Siapa Bisa Hentikan Alex Marquez?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/38/3182360/marc_marquez-wi3A_large.jpg
Kevin Schwantz: Marc Marquez Bakal Lampaui Rekor Valentino Rossi di MotoGP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/38/3182358/alex_marquez-TSqz_large.jpg
Alex Marquez Belum Puas Menangi Duel Sengit Lawan Pedro Acosta di Sprint Race MotoGP Portugal 2025: Masih Ada Masalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182348/alex_marquez-2c9l_large.jpg
Hasil Sprint Race MotoGP Portugal 2025: Sengit, Alex Marquez Menang, Asapi Pedro Acosta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182322/marco_bezzecchi-WATP_large.jpg
Hasil Kualifikasi MotoGP Portugal 2025: Marco Bezzecchi Amankan Pole Position, Alex Marquez Jatuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182309/fermin_aldeguer_dan_alex_marquez-aG5k_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Portugal 2025: Fermin Aldeguer Paling Kencang, Alex Marquez Mengekor!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement