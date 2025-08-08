Menjelang Paruh Kedua MotoGP 2025, Fabio Quartararo Berharap Yamaha Bangkit

PEMBALAP Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo berharap Yamaha bisa bangkit di paruh kedua MotoGP 2025. Setidaknya, Quartararo mau motor Yamaha bisa membuatnya bertarung memperebutkan podium di balapan tersisa.

Ya, performa Yamaha di paruh pertama MotoGP 2025 masih jauh dari kata memuaskan. Menjelang dimulainya kembali kompetisi, Quartarar menaruh harapan besar agar tim pabrikan asal Jepang itu mampu membuat kemajuan signifikan dan kembali bersaing di barisan depan.

1. Harapan Quartararo

Yamaha menghadapi tantangan berat di MotoGP 2025. Hingga 12 seri balapan yang telah dilalui, para pembalapnya kesulitan menembus posisi tiga besar.

Pencapaian terbaik Yamaha sejauh ini hanyalah podium kedua yang diraih Quartararo di MotoGP Spanyol 2025. Performa yang lesu ini membuat Yamaha terpuruk di posisi terbawah klasemen sementara konstruktor dengan 133 poin, bahkan tertinggal dari Honda yang berada di posisi keempat dengan 147 poin.

Menganalisis performa Yamaha, Fabio Quartararo menyoroti perbedaan antara kualifikasi dan balapan utama. Menurut Quartararo, motornya kuat ketika di kualifikasi, tapi melempem saat sprint race dan balapan utama.

Fabio Quartararo. (Foto: Instagram/fabioquartararo20)

"Saya rasa kualifikasi berjalan jauh lebih baik dari yang kami perkirakan," ujarnya, seperti dilansir dari Motosan, Jumat (8/8/2025).

"Untuk balapan, kami berharap sedikit lebih banyak, terutama di lima lap pertama, tapi ya, ini cukup sulit dan saya harap kami bisa membuat kemajuan di paruh kedua musim ini,” tambahnya.