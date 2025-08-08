Ini Tanda Francesco Bagnaia Kalahkan Marc Marquez di MotoGP Austria 2025?

DUA pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia mendapatkan kesempatan untuk melakukan tes di Sirkuit Balaton Park, Hungaria, lokasi yang akan menjadi tuan rumah MotoGP Hungaria. Menariknya, dari tes tersebut Bagnaia mampu mengungguli kecepatan Marquez!

Lantas banyak yang menerka-nerka, apakah ini pertanda Bagnaia bisa mengalahkan The Baby Alien –julukan Marquez– di balapan selanjutnya? Seri terdekat adalah MotoGP Austria 2025 yang digelar pada 15-17 Agustus 2025.

1. Sinyal Bagnaia Lebih Unggul ketimbang Marquez

Meskipun tim Ducati memilih untuk tidak mempublikasikan catatan waktu resmi dari tes privat yang berlangsung awal pekan ini, Francesco Bagnaia justru membocorkan catatan waktunya saat menggeber Ducati Panigale V4 pada 5 Agustus 2025 tersebut. Yang menarik, catatan waktu Bagnaia ternyata menjadi yang tercepat, bahkan mengungguli rekan setimnya di Ducati, Marc Marquez.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Bagnaia mengungkapkan catatan waktu terbaiknya adalah 1 menit 41,468 detik. Di belakangnya, sang pemimpin klasemen sementara pembalap MotoGP 2025, Marc Marquez, dilaporkan oleh Motorsport.com mencatatkan waktu 1:41,5, hanya terpaut sepersekian detik dari Bagnaia.

Sementara itu, pembalap Gresini Ducati, Fermin Aldeguer, menempati posisi ketiga dengan selisih 0,3 detik dari Bagnaia, dan hanya unggul sepersepuluh detik dari pembalap VR46, Franco Morbidelli, serta rekan setim Aldeguer, Alex Marquez. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio terpaut setengah detik dari catatan waktu Bagnaia.

Marc Marquez. (Foto; Ducati Corse)

Perlu diingat bahwa sesi tes di sirkuit baru ini bersifat eksploratif, dan motor yang digunakan pun berbeda dengan motor MotoGP reguler. Karena itu, mungkin terlalu dini untuk menarik kesimpulan besar dari catatan waktu tersebut.

2. Kesan Bagnaia soal Sirkuit Balaton Park

Seri Hungaria, di mana para pembalap akan kembali menggunakan motor MotoGP Ducati andalan mereka, baru akan digelar pada 22-24 Agustus mendatang. Sejauh ini, Bagnaia mengaku senang dengan tata letak sirkuit baru tersebut.