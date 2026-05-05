Rival Veda Ega di Moto3 Kesal dengan Marc Marquez, Kenapa?

RIVAL Veda Ega Pratama, Maximo Quiles, kesal dengan Marc Marquez. Padahal, bintang di kelas Moto3 2026 itu memiliki hubungan baik dengan The Baby Alien.

Quiles tampil apik di Moto3 2026. Ia sukses memenangi dua dari empat seri yang digelar musim ini, termasuk di Spanyol dua pekan silam.

Alhasil, Quiles memimpin klasemen Moto3 2026 dengan 90 poin. Ia unggul mutlak hingga 37 angka dari pesaing terdekatnya Alvaro Carpe.

1. Gara-Gara Marc Marquez

Kemenangan di Spanyol itu sunguh impresif. Betapa tidak, Quiles mampu meraih podium teratas pertama dalam dua musim kariernya di kelas Moto3 sejak debut pada 2025.

Walau begitu, usai balapan, Quiles malah kesal dengan Marquez. Kendati dengan nada bercanda, ia menuduh sang senior menyebabkan para pembalap muda jadi kesulitan.

“Faktanya, dia (Marquez) membuat kami semua para pembalap muda jadi kesulitan karena dia melakukan hal-hal luar biasa,” kata Quiles, dinukil dari Motosan, Selasa (5/5/2026).