Sengaja Tutupi Fakta, Marc Marquez Disebut Ingin Kelabui Rival di MotoGP 2026

MARC Marquez diduga sengaja menutupi fakta soal kondisi badannya. Mantan pembalap, Tom Luthi, meyakini ada motif tersendiri di balik sikap andalan Ducati Lenovo itu.

Marquez masih belum meraih kemenangan dari empat seri awal di MotoGP 2026. Bahkan, sang juara dunia bertahan juga gagal naik podium dalam kurun waktu tersebut.

Kuat dugaan, hal itu berkaitan dengan tubuhnya yang belum pulih benar akibat cedera di bahu kanannya. Marquez memang beberapa kali menyebut kondisinya belum 100% bugar.

Dengan kondisi itu, Marquez bisa meraih dua kemenangan di Sprint Race pada seri Brasil dan Spanyol. Luthi awalnya juga beranggapan kondisi tubuh The Baby Alien baik-baik saja.

“Saya pikir dia tidak memiliki masalah dengan bahunya. Kalau tidak, dia tidak mungkin melaju sangat cepat saat hujan (Sprint Race MotoGP Spanyol 2026),” papar Luthi, dinukil dari Motosan, Selasa (5/5/2026).

“Dia sangat cepat dan memenangi balapan (Sprint Race). Saya pikir dia tidak mengatakan hal yang sebenarnya,” imbuh pria asal Spanyol itu.