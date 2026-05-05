Kontrak Baru Sudah Disiapkan, Ducati Segera Umumkan Kontrak Baru Marc Marquez untuk MotoGP 2027

LE MANS – Teka-teki mengenai masa depan Marc Marquez di grid MotoGP mulai menemui titik terang. CEO Ducati, Claudio Domenicali, memberikan bocoran bahwa kesepakatan kontrak baru untuk sang juara bertahan pada musim 2027 sudah hampir rampung.

Meski belum ada pernyataan resmi, komitmen antara pembalap Spanyol tersebut dengan pabrikan Borgo Panigale tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Domenicali menjelaskan proses administrasi sudah memasuki tahap akhir.

"Bisa dikatakan bahwa proses pembaruan kontrak ini hampir selesai, hanya tinggal detail-detail kecil terakhir. Saya rasa pengumuman resminya akan segera tiba," ujar Domenicali sebagaimana dikutip dari GPone, Selasa (5/5/2026).

1. Alasan Penundaan Pengumuman

Penundaan pengumuman kontrak pembalap Ducati musim 2027 ternyata berkaitan erat dengan negosiasi yang sedang berlangsung antara para pabrikan dan pemegang hak komersial MotoGP (Dorna). Hal ini berdampak pada komunikasi publik seluruh tim, namun Domenicali menegaskan solusi menyeluruh sudah semakin dekat dan kejelasan status pembalap akan segera terungkap.

Marc Marquez melaju di MotoGP Spanyol 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Di sisi lain, Domenicali juga menyoroti kondisi fisik Marquez menjelang seri Prancis. Setelah sempat memenangi Sprint Race di Jerez namun terjatuh di balapan utama, Marquez kini tertinggal 44 poin dari Marco Bezzecchi di klasemen.

Pihak Ducati menilai jeda panjang sejak seri COTA sangat membantu pemulihan cedera bahu sang pembalap. Menurut Domenicali, untuk memenangi kompetisi level tinggi ini, seorang pembalap harus bugar 101 persen, dan Marquez kini merasa jauh lebih baik.