HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Kualifikasi Sprint Race F1 GP Belgia 2025: Oscar Piastri Tercepat, Asapi Max Verstappen!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |00:54 WIB
Hasil Kualifikasi Sprint Race F1 GP Belgia 2025: Oscar Piastri Tercepat, Asapi Max Verstappen!
Oscar Piastri kala mentas di F1 2025. (Foto: McLaren)
HASIL kualifikasi sprint race F1 GP Belgia 2025 sudah diketahui. Pembalap McLaren, Oscar Piastri, sukses keluar sebagai tercepat.

Sesi kualifikasi sprint race F1 GP Belgia 2025 digelar di Sirkuit Spa-Francorchamps, pada Jumat (25/7/2025) malam WIB. Piastri tampil memukau sehingga bisa keluar sebagai tercepat.

Oscar Piastri (Foto: F1)

Jalannya Kualifikasi

Piastri mencatatkan lap yang memukau untuk meraih pole position di sprint race F1 GP Belgia 2025. Dia berhasil mengungguli Max Verstappen dengan selisih 0,477 detik.

Verstappen sebenarnya mengalami peningkatan performa usai sempat terseok-seok. Tetapi, juara dunia empat kali F1 itu harus puas menempati posisi kedua di grid.

Lando Norris berada di posisi ketiga. Dia menegaskan bahwa McLaren berjaya di Belgia. Catatan waktunya terpaut 0,618 detik dari rekan setimnya, Piastri.

Tak kalah ciamik, pembalap Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, menempati posisi keempat. Dia tertinggal lebih dari 0,7 detik dari Piastri. Posisi lima besar dilengkapi Esteban Ocon.

Hasil mengejutkan didapat pembalap bintang F1, Lewis Hamilton. Dia tersingkir di kualifikasi 1.Lewis Hamilton mengalami mimpi buruk saat kualifikasi sprint race setelah berputar di tikungan terakhir.

Juara dunia tujuh kali itu pun hanya akan berada di posisi ke-18 dengan mobil Ferrarinya yang telah ditingkatkan performanya. Menarik menantikan penampilannya.

Kejutan lainnya ketika Mercedes yang dikemudikan George Russell tersingkir di Q2 dengan catatan waktu tercepat ke-13. Dia berada di depan pasangan Aston Martin, Fernando Alonso dan Lance Stroll.

Kecelakaan beruntun turut mewarnai sesi kualifikasi. Kimi Antonelli dari Mercedes kehilangan posisinya, sehingga harus berada di posisi paling belakang grid pada sprint race yang digelar hari ini.

 

