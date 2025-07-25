Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Max Verstappen Bicara soal Pensiun dari F1, Ingin Tebus Waktu Bareng Keluarga

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |00:17 WIB
Max Verstappen Bicara soal Pensiun dari F1, Ingin Tebus Waktu Bareng Keluarga
Max Verstappen sudah bicara soal pensiun dari ajang F1 (Foto: Instagram/@maxverstappen1)
MAX Verstappen bicara soal kapan akan pensiun dari F1. Meski tidak menyebut kepastian, pria asal Belanda itu mengungkit tentangnya banyaknya kehilangan momen manis bersama keluarga.

Aksi-aksi Max Verstappen dan balapan F1 2025 dapat disaksikan langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Satu Dekade

Max Verstappen. (Foto: F1)

Verstappen sudah berada di F1 sejak 2015. Bisa dibilang, satu dekade terakhir hidupnya dihabiskan dengan rutinitas latihan dan balapan.

Kerja kerasnya sudah membuahkan empat gelar juara dunia secara beruntun pada 2021 hingga 2024. Verstappen juga mencatatkan 65 kemenangan, 117 podium, dan 44 kali pole position dalam 221 kali start.

Sang pembalap saat ini masih berusia 27 tahun. Bisa dibilang, masa-masa akhir kariernya masih jauh. Namun, Verstappen sudah bicara soal kapan akan gantung helm.

“Saya tidak tahu kapan saya akan berhenti. Apakah umur 32 tahun? Apakah 35 tahun? 36? Saya tidak tahu. Sulit untuk mengetahui hal itu,” ungkap Verstappen, dinukil dari Crash, Jumat (25/7/2025).

 

