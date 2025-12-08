Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

5 Fakta Lando Norris Juara F1 2025, Nomor 1 Hentikan Dominasi Max Verstappen!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |00:05 WIB
5 Fakta Lando Norris Juara F1 2025, Nomor 1 Hentikan Dominasi Max Verstappen!
Lando Norris juara dunia F1 2025. (Foto: McLaren)
A
A
A

LIMA fakta Lando Norris juara F1 2025 menarik diulas. Salah satunya membawa pembalap tim McLaren itu ukir sejarah.

Ya, Lando Norris jadi juara baru di F1. Pencapaian ini jadi terasa luar biasa karena perjuangannya yang fantastis di sepanjang F1 2025.

Usai sukses segel gelar juara setelah balapan terakhir F1 2025 digelar di Abu Dhabi, sejumlah fakta menarik diukir Lando Norris. Apa saja?

Berikut 5 Fakta Lando Norris Juara F1 2025:

1. Hentikan Dominasi Max Verstappen

Lando Norris juara sprint race F1 GP Brasil 2025

Salah satu fakta Lando Norris juara F1 2025 adalah kehebatannya hentikan dominasi Max Verstappen. Dalam 4 tahun terakhir, Verstappen sukses besar di F1 karena terus merebut gelar juara.

Verstappen benar-benar hentikan dominasi Lewis Hamilton. Dia juara dunia 4 musim beruntun mulai dari F1 2021, 2022, 2023, dan 2024. Dengan kiprah manisnya, Verstappen sejatinya difavoritkan juara lagi musim ini. Tetapi, Lando Norris beri kejutan besar dengan sabet gelar juara dunia.

2. Selisih Tipis

Lando Norris di F1 GP Austria 2025. (Foto: F1)

Fakta lainnya adalah jarak poin Lando Norris yang selisih tipis saja dari Max Verstappen. Hal ini menunjukkan bahwa perebutan gelar juara F1 2025 benar-benar berlangsung sengit.

Bahkan, penentuan juara harus berlangsung hingga balapan seri terakhir yang digelar di F1 GP Abu Dhabi 2025. Mentas di Sirkuit Yas, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Sabtu 7 Desember 2025 malam WIB, Lando Norris sebenarnya hanya finis di urutan ketiga.

Namun, hasil itu sudah cukup membawanya jadi juara dunia. Tetapi, Lando Norris hanya unggul 2 poin saja dari Max Verstappen di klasemen akhir pembalap F1 2025. Lando Norris (McLaren) total meraih 423 poin, sementara Max Verstappen (Red Bull) mengemas 421 poin. Kesuksesan yang diraih secara dramatis!

 

Halaman:
1 2
