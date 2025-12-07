BREAKING NEWS: Lando Norris Segel Gelar Juara F1 2025!

LANDO Norris sukses segel gelar juara F1 2025. Kepastian itu didapat usai dirinya finis di posisi ketiga pada balapan seri terakhir F1 GP Abu Dhabi 2025.

Hasil dari finis ketiga sudah cukup membawa Lando Norris jadi juara di F1 2025. Dia total meraih 408 poin di klasemen akhir F1 2024. Sementara itu, Max Verstappen finis kedua dengan raihan 396 poin.

Jalannya Balapan

Seri F1 GP Abu Dhabi 2025 digelar di Sirkuit Yas Marina pada Minggu (7/12/2025) malam WIB. Balapan berlangsung menegangkan ketika Norris tertinggal di belakang rekan setimnya, Oscar Piastri, pada lap pembuka.

Norris kemudian langsung mendapat tekanan dari Charles Leclerc. Masuk lap 16, Norris dan Leclerc berhenti untuk mengganti ban guna menutupi pit stop sebelumnya dari George Russell.

Norris pun tetap unggul beberapa detik dari Leclerc. Tantangan terberat Norris datang ketika ia menabrak Yuki Tsunoda, yang bertahan dengan agresif.

Perlahan tapi pasti, Norris bisa melesat ke depan. Dia melaju dengan tenang untuk finis di posisi ketiga. Norris pun memastikan gelar juara dengan keunggulan dua poin dari Max Verstappen.

Hasil ini membuat Norris menjadi juara dunia pertama dari tim McLaren sejak Lewis Hamilton pada 2008. Sementara itu, Verstappen finis sebagai runner-up F1 untuk pertama kalinya dalam kariernya di F1, meskipun kembali meraih kemenangan di Abu Dhabi.