Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

BREAKING NEWS: Lando Norris Segel Gelar Juara F1 2025!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |22:21 WIB
BREAKING NEWS: Lando Norris Segel Gelar Juara F1 2025!
Lando Norris segel gelar juara F1 2025. (Foto: F1)
A
A
A

LANDO Norris sukses segel gelar juara F1 2025. Kepastian itu didapat usai dirinya finis di posisi ketiga pada balapan seri terakhir F1 GP Abu Dhabi 2025.

Hasil dari finis ketiga sudah cukup membawa Lando Norris jadi juara di F1 2025. Dia total meraih 408 poin di klasemen akhir F1 2024. Sementara itu, Max Verstappen finis kedua dengan raihan 396 poin.

Lando Norris juara sprint race F1 GP Brasil 2025

Jalannya Balapan

Seri F1 GP Abu Dhabi 2025 digelar di Sirkuit Yas Marina pada Minggu (7/12/2025) malam WIB. Balapan berlangsung menegangkan ketika Norris tertinggal di belakang rekan setimnya, Oscar Piastri, pada lap pembuka.

Norris kemudian langsung mendapat tekanan dari Charles Leclerc. Masuk lap 16, Norris dan Leclerc berhenti untuk mengganti ban guna menutupi pit stop sebelumnya dari George Russell.

Norris pun tetap unggul beberapa detik dari Leclerc. Tantangan terberat Norris datang ketika ia menabrak Yuki Tsunoda, yang bertahan dengan agresif.

Perlahan tapi pasti, Norris bisa melesat ke depan. Dia melaju dengan tenang untuk finis di posisi ketiga. Norris pun memastikan gelar juara dengan keunggulan dua poin dari Max Verstappen.

Hasil ini membuat Norris menjadi juara dunia pertama dari tim McLaren sejak Lewis Hamilton pada 2008. Sementara itu, Verstappen finis sebagai runner-up F1 untuk pertama kalinya dalam kariernya di F1, meskipun kembali meraih kemenangan di Abu Dhabi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/37/3185607/lando_norris_dan_oscar_piastri-BhUQ_large.jpg
Segini Gaji Pembalap Lando Norris dan Oscar Piastri di Tim McLaren yang Didiskualifikasi dari F1 GP Las Vegas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/37/3184869/f1_gp_las_vegas_2025-JAjZ_large.jpg
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Las Vegas 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/37/3182519/lando_norris-WcPR_large.jpg
Hasil Race F1 GP Brasil 2025: Lando Norris Menang, Max Verstappen Naik Podium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/37/3182139/f1_gp_brasil_2025-FQYq_large.jpg
Jadwal Lengkap dan Link Live Streaming F1 GP Brasil 2025 di Vision+: Siapa Berjaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/37/3179480/lando_norris-7lTF_large.jpg
Hasil Race F1 GP Meksiko 2025: Lando Norris Menang, Charles Leclerc dan Max Verstappen Naik Podium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/37/3177340/f1_gp_amerika_setikat_2025-omL6_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming F1 GP Amerika Serikat 2025 Minggu Ini di Vision+
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement