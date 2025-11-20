Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Las Vegas 2025 di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |22:05 WIB
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Las Vegas 2025 di Vision+
Saksikan F1 GP Las Vegas 2025 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming F1 GP Las Vegas 2025 dapat diketahui dalam artikel ini. Aksi Max Verstappen cs jalani balapan seru dapat disaksikan di Vision+.

Setelah melewati rangkaian balapan penuh aksi di seri sebelumnya, Formula 1 musim 2025 kini menuju salah satu venue paling glamor dan spektakuler di kalender, yakni F1: Las Vegas Strip Circuit. Gelaran F1 GP Las Vegas 2025 akan berlangsung pada 21–23 November 2025. Streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Charles Leclerc gagal finis di F1 GP Brasil 2025 usai senggolan (Foto: X/@F1)

Berikut Jadwal Lengkap F1 GP Las Vegas 2025:

Jumat, 21 November 2025

07:25 WIB | Practice 1

10:55 WIB | Practice 2

13:10 WIB | The F1 Show

Sabtu, 22 November 2025

07:25 WIB | Practice 3

10:00 WIB | Qualifying Pre Show

10:55 WIB | Qualifying

12:00 WIB | Qualifying Post Show

Minggu, 23 November 2025

10:55 WIB | Race / Balapan Utama

13:00 WIB | Chequered Flag 2025

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/37/3182519/lando_norris-WcPR_large.jpg
Hasil Race F1 GP Brasil 2025: Lando Norris Menang, Max Verstappen Naik Podium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/37/3182139/f1_gp_brasil_2025-FQYq_large.jpg
Jadwal Lengkap dan Link Live Streaming F1 GP Brasil 2025 di Vision+: Siapa Berjaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/37/3179480/lando_norris-7lTF_large.jpg
Hasil Race F1 GP Meksiko 2025: Lando Norris Menang, Charles Leclerc dan Max Verstappen Naik Podium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/37/3177340/f1_gp_amerika_setikat_2025-omL6_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming F1 GP Amerika Serikat 2025 Minggu Ini di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/37/3158277/max_verstappen-QfO1_large.jpg
Hasil Sprint Race F1 GP Belgia 2025: Max Verstappen Menggila Rebut Kemenangan, Asapi Duo McLaren!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/37/3158149/oscar_piastri-8RK0_large.jpg
Hasil Kualifikasi Sprint Race F1 GP Belgia 2025: Oscar Piastri Tercepat, Asapi Max Verstappen!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement