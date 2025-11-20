JADWAL dan link live streaming F1 GP Las Vegas 2025 dapat diketahui dalam artikel ini. Aksi Max Verstappen cs jalani balapan seru dapat disaksikan di Vision+.
Setelah melewati rangkaian balapan penuh aksi di seri sebelumnya, Formula 1 musim 2025 kini menuju salah satu venue paling glamor dan spektakuler di kalender, yakni F1: Las Vegas Strip Circuit. Gelaran F1 GP Las Vegas 2025 akan berlangsung pada 21–23 November 2025. Streaming di Vision+ dengan klik di sini.
Jumat, 21 November 2025
07:25 WIB | Practice 1
10:55 WIB | Practice 2
13:10 WIB | The F1 Show
Sabtu, 22 November 2025
07:25 WIB | Practice 3
10:00 WIB | Qualifying Pre Show
10:55 WIB | Qualifying
12:00 WIB | Qualifying Post Show
Minggu, 23 November 2025
10:55 WIB | Race / Balapan Utama
13:00 WIB | Chequered Flag 2025