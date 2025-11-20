Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Las Vegas 2025 di Vision+

JADWAL dan link live streaming F1 GP Las Vegas 2025 dapat diketahui dalam artikel ini.

Formula 1 musim 2025 kini menuju salah satu venue paling glamor dan spektakuler di kalender, yakni F1: Las Vegas Strip Circuit. Gelaran F1 GP Las Vegas 2025 akan berlangsung pada 21–23 November 2025.

Berikut Jadwal Lengkap F1 GP Las Vegas 2025:

Jumat, 21 November 2025

07:25 WIB | Practice 1

10:55 WIB | Practice 2

13:10 WIB | The F1 Show

Sabtu, 22 November 2025

07:25 WIB | Practice 3

10:00 WIB | Qualifying Pre Show

10:55 WIB | Qualifying

12:00 WIB | Qualifying Post Show

Minggu, 23 November 2025

10:55 WIB | Race / Balapan Utama

13:00 WIB | Chequered Flag 2025