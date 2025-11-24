Segini Gaji Pembalap Lando Norris dan Oscar Piastri di Tim McLaren yang Didiskualifikasi dari F1 GP Las Vegas 2025

GAJI pembalap Lando Norris dan Oscar Piastri di tim McLaren menarik diulas. Sebab, kedua pembalap ini baru didiskualifikasi dari F1 GP Las Vegas 2025.

Pekan balapan F1 GP Las Vegas 2025 yang berlangsung akhir pekan lalu diwarnai drama. Mobil milik Norris dan Piastri dianggap melanggar aturan batas ketinggian minimal skid block setelah dilakukan pengecekan.

Alhasil, kedua pembalap didiskualifikasi dari F1 GP Las Vegas 2025 yang digelar di Sirkuit Las Vegas Strip, Las Vegas, Amerika Serikat (AS), Minggu 23 November siang WIB. Hal ini membuat perburuan gelar juara kian seru.

Pasalnya, 18 poin yang seharusnya dikoleksi Norris dicabut. Perolehan pembalap asal Inggris itu tertahan di angka 390.

Sebenarnya, Norris masih berkuasa di puncak klasemen F1 2025. Namun, posisinya belum aman dalam perebutan gelar juara F1 musim ini.

Pesaing terdekatnya sekaligus sang juara bertahan, Max Verstappen, pun kini masih berpeluang menyalipnya di akhir untuk menjadi juara. Pembalap asal Belanda tersebut menghuni posisi tiga dan hanya berjarak 24 angka dari Norris.

Ajang F1 pun kini tersisa dua seri lagi (plus 1 Sprint Race). Dengan kondisi ini, peluang Verstappen juara sangat besar. Ada 58 poin yang bisa diperebutkan di antara Norris, Piastri, dan Verstappen.

Di tengah drama yang yang tengah jadi sorotan ini, menarik menilik serba-serbi soal Lando Norris dan Oscar Piastri. Salah satunya soal gaji.

Berikut Gaji Pembalap Lando Norris dan Oscar Piastri di Tim McLaren:

1. Gaji Lando Norris

Dilansir dari Marca, Senin (24/11/2025), Lando Norris disebut menerima gaji USD20 juta atau sekira Rp326 miliar per tahun. Dia pun dikontrak McLaren hingga 2026.

Dengan bayaran ini, Norris jadi pembalap kelima dengan gaji tertinggi di F1 2025. Kontrak Lando Norris bersama McLaren pun masih ada hingga 2026.

Kini, Norris memang jadi satu talenta terbaik di F1. Penampilannya yang selalu ciamik membuatnya digandrungi banyak penggemar.

Di F1 2025, Norris sudah 7 kali menang dan 10 kali naik podium. Pembalap asal Inggris itu dinilai layak mendapat gaji tinggi.