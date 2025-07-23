JAKARTA – Formula 1 kembali hadir akhir pekan ini, kali ini dari sirkuit legendaris Circuit de Spa-Francorchamps, Belgia. Saksikan seluruh rangkaian balapnya secara live streaming di VISION+ dengan klik di sini.
Spa dikenal dengan kombinasi tikungan cepat, perubahan elevasi yang ekstrem, dan cuaca yang sulit diprediksi. Berikut adalah jadwal lengkap Formula 1: Moët & Chandon Belgian Grand Prix 2025, hanya di VISION+:
Jumat, 25 Juli 2025
17:25 WIB – Practice 1
21:00 WIB – Sprint Qualifying Pre Show
21:26 WIB – Sprint Qualifying
22:14 WIB – Sprint Qualifying Post Show
Sabtu, 26 Juli 2025
16:00 WIB – Sprint Race Pre Show
16:56 WIB – Sprint Race
17:30 WIB – Sprint Race Post Show
20:10 WIB – Qualifying Pre Show
20:55 WIB – Qualifying
22:00 WIB – Qualifying Post Show
Minggu, 27 Juli 2025
18:30 WIB – Grand Prix Sunday
19:55 WIB – Main Race
22:00 WIB – Chequered Flag
Jangan lewatkan momen krusial yang bisa menjadi titik balik dalam perebutan gelar juara dunia musim ini! Saksikan duel panas para pembalap top dunia di channel beIN Sports melalui VISION+.