JAKARTA – Formula 1 kembali hadir akhir pekan ini, kali ini dari sirkuit legendaris Circuit de Spa-Francorchamps, Belgia. Saksikan seluruh rangkaian balapnya secara live streaming di VISION+ dengan klik di sini.

Spa dikenal dengan kombinasi tikungan cepat, perubahan elevasi yang ekstrem, dan cuaca yang sulit diprediksi. Berikut adalah jadwal lengkap Formula 1: Moët & Chandon Belgian Grand Prix 2025, hanya di VISION+:

Jumat, 25 Juli 2025

17:25 WIB – Practice 1

21:00 WIB – Sprint Qualifying Pre Show

21:26 WIB – Sprint Qualifying

22:14 WIB – Sprint Qualifying Post Show

Sabtu, 26 Juli 2025

16:00 WIB – Sprint Race Pre Show

16:56 WIB – Sprint Race

17:30 WIB – Sprint Race Post Show

20:10 WIB – Qualifying Pre Show

20:55 WIB – Qualifying

22:00 WIB – Qualifying Post Show

Minggu, 27 Juli 2025

18:30 WIB – Grand Prix Sunday

19:55 WIB – Main Race

22:00 WIB – Chequered Flag

Jangan lewatkan momen krusial yang bisa menjadi titik balik dalam perebutan gelar juara dunia musim ini! Saksikan duel panas para pembalap top dunia di channel beIN Sports melalui VISION+.