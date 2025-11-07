Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal Lengkap dan Link Live Streaming F1 GP Brasil 2025 di Vision+: Siapa Berjaya?

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |22:10 WIB
Jadwal Lengkap dan Link Live Streaming F1 GP Brasil 2025 di Vision+: Siapa Berjaya?
Saksikan F1 GP Brasil 2025 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL lengkap dan link live streaming F1 GP Brasil 2025 di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. Siapakah pembalap yang akan berjaya?

Setelah menyelesaikan rangkaian balapan seru di Meksiko, kini Formula 1 musim 2025 berlanjut ke Brasil. Ada balapan seru bertajuk untuk MSC Cruise Grande Premio de Sao Paulo 2025, yang digelar di Autodromo Jose Carlos Pace, Interlagos, pada 7–9 November 2025. Streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Link Live Streaming Race F1 GP Amerika Serikat 2025: Max Verstappen Asapi Duo McLaren Lagi?

Berikut Jadwal Lengkap F1 GP Brasil 2025:

Jumat, 7 November 2025

21:25 WIB | Practice

Sabtu, 8 November 2025

01:00 WIB | Sprint Qualifying Pre Show

01:26 WIB | Sprint Qualifying

02:14 WIB | Sprint Qualifying Post Show

20:00 WIB | Sprint Race Pre Show

20:56 WIB | Sprint Race

21:30 WIB | Sprint Race Post Show

Minggu, 9 November 2025

00:00 WIB | Qualifying Pre Show

00:55 WIB | Qualifying Race

02:00 WIB | Qualifying Post Show

22:30 WIB | Grand Prix Sunday

23:55 WIB | Race/Balapan Utama

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/37/3182519/lando_norris-WcPR_large.jpg
Hasil Race F1 GP Brasil 2025: Lando Norris Menang, Max Verstappen Naik Podium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/37/3179480/lando_norris-7lTF_large.jpg
Hasil Race F1 GP Meksiko 2025: Lando Norris Menang, Charles Leclerc dan Max Verstappen Naik Podium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/37/3177340/f1_gp_amerika_setikat_2025-omL6_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming F1 GP Amerika Serikat 2025 Minggu Ini di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/37/3158277/max_verstappen-QfO1_large.jpg
Hasil Sprint Race F1 GP Belgia 2025: Max Verstappen Menggila Rebut Kemenangan, Asapi Duo McLaren!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/37/3158149/oscar_piastri-8RK0_large.jpg
Hasil Kualifikasi Sprint Race F1 GP Belgia 2025: Oscar Piastri Tercepat, Asapi Max Verstappen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/37/3152417/f1_gp_inggris_2025-VSfi_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Inggris 2025 di Vision+, Siapa Tercepat di Silverstone?
