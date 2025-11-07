JADWAL lengkap dan link live streaming F1 GP Brasil 2025 di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. Siapakah pembalap yang akan berjaya?
Setelah menyelesaikan rangkaian balapan seru di Meksiko, kini Formula 1 musim 2025 berlanjut ke Brasil. Ada balapan seru bertajuk untuk MSC Cruise Grande Premio de Sao Paulo 2025, yang digelar di Autodromo Jose Carlos Pace, Interlagos, pada 7–9 November 2025. Streaming di Vision+ dengan klik di sini.
Jumat, 7 November 2025
21:25 WIB | Practice
Sabtu, 8 November 2025
01:00 WIB | Sprint Qualifying Pre Show
01:26 WIB | Sprint Qualifying
02:14 WIB | Sprint Qualifying Post Show
20:00 WIB | Sprint Race Pre Show
20:56 WIB | Sprint Race
21:30 WIB | Sprint Race Post Show
Minggu, 9 November 2025
00:00 WIB | Qualifying Pre Show
00:55 WIB | Qualifying Race
02:00 WIB | Qualifying Post Show
22:30 WIB | Grand Prix Sunday
23:55 WIB | Race/Balapan Utama